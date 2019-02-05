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Sedat Peker'den halka silahlanma çağrısı

05.02.2019 01:08 | Son Güncelleme

"Suç işlemeye tahrik" ve "tehdit" suçlamalarıyla yargılandığı davada geçen yıl beraat eden Sedat Peker, halka silahlanma çağrısı yaptı.

Sedat Peker'den halka silahlanma çağrısı

Peker, "Bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar" dedi.Sedat Peker, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) oluşan Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısında bulundu.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Peker, söz konusu çağrıyı Pazartesi günü İstanbul'un Ataşehir ilçesinde katıldığı etkinlikte yaptı. "Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz" ifadesini kullanan Peker, "Şimdiden seçimlerde YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar, seçim sonucuna göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar" şeklinde konuştu.

"Bu sebeple imkanı olanlar ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar" diyen Peker, silahların iyi insanların elinde bir güvence olduğunu söyledi.

Sedat Peker, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bir bildiri yayımlayan "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" üyelerini tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada Temmuz 2018’de beraat etmişti. Peker'e "tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamaları yöneltilmişti. Peker kendi web sayfası üzerinden yayımladığı yazıda söz konusu akademisyenlere yönelik, "Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızda duş alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

DW/HT,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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