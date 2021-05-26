Sedat Peker'in iddiaları: AKP meclis araştırmasına mesafeli, CHP beklemede

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aranan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili muhalefet partileri yargının yanı sıra TBMM'nin de harekete geçmesini isterken AKP, meclis araştırma veya soruşturma komisyonu taleplerine mesafeli.

AKP grubunda yapılan ilk değerlendirmelerde, "Meclis mafya liderinin yönlendirmesiyle gündem belirlemez, içişleri bakanı istifa ettirilmez. Bazı iddialar soruşturmaya değer, bu da yargı ayağından başlayacaktır" görüşü ön plana çıktı.

AKP'nin alacağı tavra göre hareket etme kararı alan CHP ise TBMM'de araştırma ya da soruşturma önergesi vermek için bir süre daha bekleme kararı aldı.

Muhalefet partileri, Sedat Peker'in kamuoyunda tartışma yaratan video paylaşımlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar, eski MİT'çi Korkut Eken'in de aralarında bulunduğu isimleri hedef alan iddialarını Meclis gündemine getirme hesabı yapıyor.

Ancak muhalefet sonuç alabilmek için iktidar cephesinden de destek alacak adımlar atmak istiyor.