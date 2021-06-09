Sedat Peker'in iddiaları, AKP seçmeninin tercihini etkileyebilir mi?

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bazı siyasetçileri ve iş insanlarını hedef alan iddiaları neredeyse bir aydır Türkiye kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Sedat Peker'in söz konusu iddiaları YouTube kanalından paylaşmaya başladığı Mayıs ayının başından beri, videolarını yaklaşık 100 milyon kişi izledi. Peker'in YouTube'daki kanalının abone sayısı da 400 binden 1,1 milyona çıktı.

Peki bu iddialar seçmen davranışını nasıl etkileyebilir, AKP seçmeni iddiaları nasıl karşılıyor?

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ve Siyasal İletişim Danışmanı Dr. İbrahim Uslu'ya sorduk.

MetroPOLL araştırması: Toplumun yarıya yakını iddiaları inandırıcı buluyor

MetroPOLL Araştırma'nın 24-26 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankete göre, toplumda Peker'in iddialarını tamamen veya çoğunlukla inandırıcı bulanların toplam oranı yaklaşık %48, küçük bir kısmını inandırıcı bulanların oranı %18, hiç inandırıcı bulmayanların ise oranı yaklaşık %23.

Ankete katılan AKP'li seçmenlerin yarıya yakını, MHP'lilerin ise üçte biri iddiaları "hiç inandırıcı bulmadıklarını" söylerken, "Mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığına inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların %61,2'si, AKP seçmeninin ise %44,7'si "Evet" yanıtını verdi. AKP'li katılımcıların yarıya yakını da iddialardan haberdar olmadıklarını belirtti.