Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Peker, sonradan Korkut Eken ile görüştüğünde "başka bir ekibin Adalı'yı öldürdüğünün söylendiğini" söylemişti.

Sedat Peker, yayımladığı videolarda, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Kutlu Adalı'yı öldürtmek için kendisinden tetikçi talep ettiğini öne sürmüş, bu talep üzerine kardeşi Atilla Peker'i Kıbrıs'a gönderdiğini iddia etmişti.

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, gazeteci Kutlu Adalı'nın 1996'da Kuzey Kıbrıs'ta öldürülmesiyle ilgili olarak ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

"Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."

Kuzey Kıbrıs'ta da Cumhuriyet Meclisi'ndeki partiler Meclis Araştırma Komitesi kurularak cinayete ilişkin sürecin takip edilmesine oy birliğiyle karar vermişti. Ancak Kuzey Kıbrıs'taki siyasetçiler, Türkiye ile kurulacak eşgüdümün ve Türkiye'deki makamların alacağı kararların hukuki süreçte belirleyici olacağını ifade etmişti.