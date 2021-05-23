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Sedat Peker’in kardeşi gözaltına alındı

23.05.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize suç örgütü lideri olmaktan aranan Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı.

Sedat Peker’in kardeşi gözaltına alındı

Polis, Atilla Peker’in otomobilinde bir silah ve iki şarjör mermi bulunduğunu duyurdu.Organize suç örgütü lideri olmaktan aranan ve YouTube kanalından yayınladığı videolarla, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski bakan Mehmet Ağar olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve iş insanı hakkında önemli iddialar ortaya atan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep etmesinin ve bu iznin verilmesinin ardından, Atilla Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesindeki konutuna düzenlenen operasyonda Peker ile beraberindeki Yunus Olcay'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Muğla Emniyeti'nden yapılan açıklamada, Atilla Peker'in otomobilinde bir ruhsatsız tabanca ile iki şarjör bulunduğu ve gözaltına alınan Peker ile Olcay'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü duyuruldu.

Sedat Peker kardeşinin gözaltına alınmasına Twitter hesabından tepki göstererek, "Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; Korkut Eken'le Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" dedi.

Peker bu sabah yayınladığı 7. videosunda Kıbrıs'ta 1996 yılında gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi öncesinde Korkut Eken'in kendisinden yardım istediğini ve Eken'e kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini savunmuştu. Peker, Korkut Eken ve kardeşinin Kıbrıs'a gidip geldiğini ancak Adalı'nın daha sonra başka bir grup tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

DHA / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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