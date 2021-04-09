Sedat Peker'in lideri olduğu öne sürülen örgüte operasyon: 63 gözaltı kararı

İstanbul merkezli birçok ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı.

Anadolu Ajansı (AA) operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da 121 adreste arama yapıldığını ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA'nın haberine göre soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Peker'in de elebaşı olduğu 63 kişinin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlendi.

Elde edilen yeni deliller sonucu Sakarya ve Konya'da da bazı adreslere operasyonlar düzenlendi.

Demirören Haber Ajansı (DHA), operasyonun İstanbul ayağında 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Peker'in lideri olduğu iddia edilen örgütün eylemlerinin tespiti amacıyla kapsamlı çalışmalar yapıldığı ve bunun sonucunda da "örgütün karışmış olduğu çok sayıda suç eylemi ve bu eylemleri gerçekleştiren örgüt üyesi" tespit edildiği belirtildi.