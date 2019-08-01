Sedat Peker’in ‘silahlanın’ soruşturmasına takipsizlik

Sedat Peker’in bir açılış sırasındaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık, Peker’in konuşmasındaki silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapılmış olduğunu ve bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğunu gerekçe gösterdi.

Ataşehir’de 3 Şubat 2019 tarihinde iş yerinin açılışında yaptığı konuşmasında halka silahlanma çağrısında bulunduğu iddia edilen Sedat Peker hakkında ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, basında yer alan haberler üzerine iş yerinin açılışı sırasında Sedat Peker’in yapmış olduğu konuşmada suç unsuru teşkil edeceği değerlendirilen hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Şüpheli Sedat Peker’in açılışta yaptığı konuşmada, “Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır, güvencedir. Bu sebeple imkanı olan kardeşlerimiz mutlaka ruhsatlı silah alsınlar. Mutlaka ev tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar” dediği, konuşmasının devamında ise, “Bir de bize diyorlar ki, ‘siz kimsiniz, neden konuşuyorsunuz?’. Onlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlarsa ben söyleyeyim müsaadenizle. Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Yetmedi, biz bu vatanın fedaileriyiz kardeşlerim. Bu vatanda herkes sussa da biz konuşacağız” şeklinde sözler söylediği belirtildi.