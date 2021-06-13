Sedat Peker'in videoları bugüne kadar hangi sonuçları doğurdu?

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker, bir ayı aşkın süredir sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda, çeşitli siyasetçi, bakan, iş insanı, eski güvenlik görevlileri ve gazetecilerle ilgili iddialarda bulunuyor. Muhalefet partilerinden bu iddiaların araştırılması ve savcılığın harekete geçmesi çağrıları gelirken iktidar partisi, Peker'in suç örgütü lideri olmasına ve yurt dışında olmasına vurgu yaparak bu iddiaların ciddiye alınmaması gerektiğini savunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü yaptığı grup toplantısında Peker için "Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örteceğini sananlar..." ifadesini kullandı ve "Biz ülkemize dair her meseleyi kamuoyu önünde tartışır, değerlendiririz ama bunu terör ya da suç örgütleri mensupları üzerinden yapmayız" dedi. Ancak bir yandan da bu iddialara karşı iktidar partisi üyesi siyasiler de dahil muhataplarından haftalardır arka arkaya açıklamalar geliyor. Sadece açıklama değil; Peker'in gündeme getirdiği bazı iddiaların ve paylaştığı bazı video kayıtlarının ardından görevine son verilen gazeteciler olduğu gibi, bazı kurumlarda görev değişiklikleri de oldu.

Aynı zamanda AKP içinden aynı iddialarla ilgili farklı açıklamalar gelmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dile getirilen iddialarla ilgili bazen isim vererek bazen vermeyerek hem eski hem de mevcut AKP'li isimleri işaret etti. Bu isimlerin bir kısmı, doğrudan Soylu'ya olmasa da iddialara yanıt verdi. 2 Mayıs'taki ilk videodan bu yana ortaya atılan iddiaları ve devamında yaşananları derledik. Davutoğlu ile '**dinleme ve kumpas**' polemiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker'in videolarında kendisine yönelik iddiaları ortaya atmaya başlamasının ardından, 17 Mayıs'ta Peker hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 'hakaret' ve 'iftira' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Soylu'nun avukatının verdiği dilekçede, iddiaların araştırılması talebi de şu ifadelerle yer alıyordu: "Organize suç örgütü lideri şüphelisinin akıl ve mantıktan yoksun olarak ileri sürdüğü müvekkilim hakkındaki gerçeğe aykırı tüm iddialar ile ilgili araştırma yapılmasını, vekaleten arz ve talep ederim." Soylu bunun hemen ardından, beş gün içinde iki kez canlı yayına çıkarak yaklaşık 5 saat boyunca iddialarla ilgili konuştu.

19 Mayıs'taki TRT ve 24 Mayıs'taki Habertürk yayınlarında Soylu, iddialara doğrudan ve net cevaplar vermemekle eleştirildi. Soylu, "Sayın Davutoğlu, tam anlamıyla dengesi kayboldu, 'hepinizin odalarında neler konuştuğunuzu dinletiyorum ve biliyorum' dedi." diyerek Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun AKP lideri ve Başbakan olduğu döneme yönelik iddialarda bulundu. Davutoğlu ise daha sonra katıldığı bir canlı yayında Soylu'nun Binali Yıldırım ve Berat Albayrak'la birlikte kendisine kumpas kurduğunu söyledi. Selami Altınok ve Mustafa Çalışkan'a yönelik ifadeleri tartışma yarattı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in kendisine koruma verildiği ve o korumayla yurt dışına da çıktığı iddialarına yanıt verirken de, dönemin Emniyet Genel Müdürü, bugün AKP milletvekili olan Selami Altınok ile bugün Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı işaret etti: "16 Ocak 2015'te DHKP-C tehdidi ile kendisine koruma veriliyor. Şimdi esas iş bundan sonra. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu müdür de Mustafa Çalışkan. Nurettin Demir Kadıköy Emniyet Müdürü. 2015 yılında sanal bir tehditle Nurettin Demir kardeşinden kalan DHKP-C mirasıyla bir kurgu yapar ve koruma verilir."

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Anadolu Ajansı (AA), Peker'e koruma verilmesine ait kararı gösteren belgeleri yayımlayarak "Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izi var" başlığıyla haberleştirdi. Yayımlanan belgede Selami Altınok'un imzası olduğu görülüyordu. Bir süre sonra AA, önce haberi paylaştığı sosyal medya mesajını sildi, ardından belgenin fotoğrafını, Altınok'un imzasının bulunduğu bölümü keserek yeniden yayımladı. AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok, haberin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ismini vermeden AA'ya tepki gösterdi: "Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde ve 'FETÖ izi bulundu' başlığıyla servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. Belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadeleye tüm milletimiz yakından şahittir. Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur."

Mustafa Çalışkan, Haziran 2020'de Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilmişti. Külünk'ün adı, Soylu'nun ifadeleri sonrası gündeme geldi Sedat Peker'in videoları yayımlamaya başlamasının ardından en çok tartışılan konulardan biri de, kendisinden bir siyasetçinin her ay 10 bin dolar aldığına yönelik iddialar oldu. Bu iddiayı Peker değil, Süleyman Soylu dile getirdi. Sedat Peker'in "Soylu ile arasında aracılık yapan gazeteciler olduğunu" öne sürmesi üzerine, Soylu, TRT yayınında "Nereden çıkmış, kendileri böyle bir şey yapıp sizinle ilişkilendirmiş ve bundan sizin haberiniz mi yok?" diye sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Benim haberimin olması idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey olabilir mi? Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklediyse hesabını oradan sorsun. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa, hangi siyasetçiye, ona sorsun." Bunun üzerine muhalefetten yoğun eleştiriler geldi. Birçok muhalefet partili yönetici Soylu'nun, bir siyasetçinin, bir suç örgütü liderinden para aldığını bildiğini; eğer savcılığa gitmezse bunun bir suç olduğunu dile getirdi.

Habertürk yayınında konu tekrar sorulduğunda Soylu, savcılığa gideceğini belirtti. Ancak bugüne kadar konuyla ilgili savcılığa gidip gidilmediğine dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Bu esnada, bu kişinin eski AKP milletvekili ve MKYK üyesi Metin Külünk olduğuna dair iddialar paylaşıldı. Peker de son videosunda Metin Külünk'ün videoları yayımlamasından sonra kendisini arayıp sakinleştirmeye çalıştığını, iddialarının ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bıraktığını söylediğini; daha önceleri Külünk'ün kendisinden Almanya'daki bazı derneklere para göndermesini rica ettiğini ve el altından bu derneklere para gönderdiğini iddia etti: "Ama öyle her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım. Daha çoğunu verdim. 10 bin değil, 150 bin değil daha fazlasını verdim." Peker'in 2015 Hürriyet gazetesi baskınını da, "Bir milletvekilinin kendisini arayarak AK Parti gençlik kollarının bunu beceremeyeceğini söylediğini ve vekilin ricası üzerine kendisinin yaptığını" iddia etmesi üzerine, AKP'li Abdurrahim Boynukalın açıklama yaptı.

Ardından Habertürk'te çıkan bir habere göre Şentop, 27 Mayıs'ta Soylu'ya yazı göndererek konuyla ilgili tüm bilgi ve belgelerin Meclis Başkanlığı'na gönderilmesini istedi. Sigorta şirketinden 10 günde iki açıklama Peker'in videolarının ardından Soylu'nun kurduğu Engin Sigorta da gündeme geldi. Peker'in "57 kat büyüdüğünü" iddia ettiği Engin Sigorta'yla ilgili CHP'den de "kamu kurum ve kuruluşlarında sigortacılık yaparak kârını arttırdığı" iddiası geldi. Bunun üzerine Engin Sigorta önce "Şirketin ne Türk Hava Yolları ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle; hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir" açıklaması geldi. THY de bağlantı olduğu iddialarını yalanladı. Yaklaşık 10 gün sonra bir açıklama daha yapan şirket, 57 kat büyüdüğü iddialarını da yalanladı. Videolardan etkilenen gazeteciler Peker'in açıklamaları, gazeteci olarak çalışan ve Soylu'ya yakın iki ismi de etkiledi. Önce Peker, bazı gazetecilerin Soylu ile arasında arabuluculuk yaptığını söyledi. Sonra bu isimlerin Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler olduğu bazı haberlere yansıdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de aynı iddiaları dile getirdi ancak Hadi Özışık haberleri yalanladı.

Ancak Özışık, Peker'in kendisiyle yaptığı görüntülü telefon konuşmasını kaydettiğini bilmiyordu. Peker, bu görüşmeyi yayımladıktan sonra Soylu, Hadi ve Süleyman Özışık'la ilgili suç duyurusunda bulundu. Bir gün sonra polis, Özışık kardeşlerin evlerinde ve işyerlerinde arama yaptı. Soylu, Özışık kardeşleri yakından tanıdığını ve kendisine tuzak kurduklarını savundu, "Keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim" dedi. Hadi Özışık ise Twitter hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Soylu'dan özür diledi ve telefon konuşmalarından İçişleri Bakanı'nın haberi olmadığı savundu. https://twitter.com/HadiOzisik/status/1394818631356256256?s=20 Peker'in iddiaları karşısında köşe yazılarına ve programlarına ara verilen tek isim Hadi Özışık ve kardeşi olmadı. Soylu'nun Habertürk'teki yayınında soru soranlardan biri olan Habertürk TV'den Veyis Ateş için Peker, son videosunda, yayın arasında kendisine yakın isimlerden Erdal Aras'la görüştüğünü iddia etti. Sezgin Baran Korkmaz'ın Soylu'nun uyarısıyla yurt dışına çıktığını iddia eden Peker, Korkmaz'ın lüks otelinde birçok hakim, savcı, emniyet müdür ve gazetecinin kaldığını öne sürdü. Veyis Ateş'in de ismini verdi.

Bu videodan sonra Veyis Ateş, Habertürk'teki haber bültenlerini sunmadı, Ateş'in yıllık izinde olduğu duyuruldu. Ateş, OdaTV'ye yaptığı açıklamada "Bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım. Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı'' diye konuştu." dedi. Pazartesi gününden bu yana Ateş ekranda görülmedi. Habertürk TV'de farklı programlar sunan köşe yazarı Fatih Altaylı ise Perşembe günkü köşe yazısında Habertürk yönetiminin Ateş'e konuyu sorduğunu; Ateş'in "Bu iddialar tamamen yalan" demesi üzerine bunu yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurmasını istediğini yazdı. Altaylı'nın yazısında, "Veyis Ateş'in bir açıklama yapmaması üzerine kendisi zorunlu olarak izne çıkarıldı" ifadeleri yer aldı. Bir yandan da Ordu'da yerel gazeteci Cihan Çakır, 31 Mart 2019 seçimleri öncesi Sedat Peker'in kendisini AKP'li belediye başkan adayıyla ilgili yaptığı haberleri kaldırması için tehdit ettiğini açıkladı. Peker, bu açıklamanın üzerine sosyal medya hesabı üzerinden "Söyledikleri doğrudur, samimi ikrar yapıyorum, bu konuyu araştırın, buradan çok suç çıkar" paylaşımı yaptı.

Hadi Özışık ve kardeşinin evlerinde ve işyerinde arama yapıldı

Sedat Peker'in iddialarına Bakan Soylu ve diğer isimler ne yanıt verdi? Esat Toklu için inceleme başlatıldı Peker, Baran Korkmaz'ın otelinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun da kaldığını ve son yıllarda "zenginleştiğini" iddia etti. Toklu, önce "O otelde kalmışsam o dönem otelin sahibi kimmiş, araştırın" açıklaması yaptı. Ardından, Eylül 2020'de ücretini ödeyerek otelde kaldığını belirterek Peker'le ilgili suç duyurusunda bulundu. 35 bin TL ödemenin kendi hesabından yapıldığında dair dekontunun da bulunduğunu duyurdu. Toklu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bir dilekçe de vererek kendisi hakkındaki iddiaların incelenmesini istedi. Bunun üzerine inceleme başlatıldı. Aynı zamanda Peker'in kendi adını geçirdiği videoya erişim engeli talebinde bulundu. Peker'in videonun ardından Toklu'yla ilgili paylaştığı altı Tweet'e de Türkiye'de erişim engeli getirildi. Mehmet Ağar, Yalıkavak Marina'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrıldı Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı, Gülen Yapılanması ile bağlantılı olmakla suçlanan iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'na kumpas kurup, Mansimov'a ait Yalıkavak Marina'yı ele geçirmekle suçlamıştı. Ağar, iddiaların ardından "Asıl biz olmasak mafya buraya çökerdi" demişti.

Ağar'ın 2020 yılında Yalıkavak Marina'da, organize suç örgütü kurmaktan ceza alan ancak cezaevinden afla tahliye edilen Alaattin Çakıcı, eski MİT'çi Korkut Eken ve eski MHP milletvekili Engin Alan'la fotoğrafı, sosyal medyada paylaşılmıştı. Ağar'ın bu sözlerinin ardından Soylu, "Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım" açıklaması yaptı. Ardından Mehmet Ağar ve oğlu, AKP Milletvekili Tolga Ağar'ın Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldığı açıklandı. Bu sırada Peker'in, ölümünde Tolga Ağar'ın da rolü olduğunu öne sürdüğü Yeldana Kahraman'a ait otopsi raporlarını sosyal medyada yayımlayan gazeteci Baransel Ağca'ya, yıllar önceki bir paylaşımı sebebiyle soruşturma açıldı. Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyareti Peker'in eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya giderek "uyuşturucu ticareti için yeni yollar aradığı" iddiasını ortaya attığı gün, Binali Yıldırım, oğlunun TBMM Venezuela Dostluk Grubu'yla birlikte ülkeye gittiğini ve yanında Covid-19 salgınında yardım amacıyla test kiti ve maske götürdüğünü söyledi.