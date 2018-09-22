Sedat'ın hayatına mal olan Camp David'in gizli belgeleri

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısır yönetimi tarafından 40 yıl sonra açıklanan Mısır-İsrail Camp David Anlaşması’nın gizli ek belgelerinde Mısır ve İsrail’in Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilere “tam özerklik” verilmesi konusunda anlaştığının ortaya çıkması Mısır’da gündem oldu.

Mısırlı uzmanlar, zamanın Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat tarafından yapılan ve çok eleştirilen Camp David’in Filistinliler lehine önemli maddeler içerdiğinin bunun ancak bugünlerde görülebildiğini, İsrail yönetiminin bölge ve uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri ve Arap ülkelerinin zaafını kendi lehine çevirdiğini söylüyor.

İsrail’in anlaşma tarihinden sonraki 5 yıl içinde başlaması gereken “tam özerkliği” Filistinlilere vermediğini hatırlatan uzmanlar, Enver Sedat’ın bir suikast sonucu öldürülmesi ve haliyle Sedat’ın yokluğunu da İsrail yönetimlerinin kullandığını düşünüyor.

İsrail’in yapmış olduğu anlaşmaları ihlal etmesinin artık normal karşılanır hale geldiğini, geçen 40 yıl içerisinde İsrail’in iki önemli gelişmeden faydalandığını ifade eden uzmanlar, bunlardan ilkinin Irak-İran savaşı, Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi ve ardından ABD’nin Irak işgali gibi bölgesel kırılmalar, diğerinin ise Sovyetler Birliği’nin dağılması, dünyanın tek kutuplu hale gelmesi ve yeni dünya sistemin başındaki ABD yönetimlerinin İsrail’e desteğini artırarak sürdürmesi olduğunu belirtiyor.