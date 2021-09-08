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Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı çifti boşanıyor mu?

08.09.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncular Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin boşanacağı yönündeki söylentiler magazin basının gündemine bomba gibi düşmüştü. 2005 yılında evlenen çiftin bir erkek çocukları var. Nişantaşı’nda görüntülenen Sedef Avcı konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı çifti boşanıyor mu?

Önceki Nişantaşı’nda objektiflere takılan Sedef Avcı, şaşırtan bir itirafta bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, eşiyle Muğla'da köy hayatı yaşama başladıklarını söyledi. Güzel oyuncu, haklarında çıkan boşanma iddialarına da değindi.

"İSTANBUL'A GELİNCE ZORLANDIK"

Aylar sonra İstanbul'da döndükleri için zorluk çektiğini söyleyen ve oğulları Can'ın eğitimi için İstanbul'a dönüş yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren oyuncu, "Doğanın içinde güzel bir yaz tatili geçirdik. Muğla'da bir köyden ev aldık. Sakin köy hayatımız var. Hiç zorluk çekmedik. Buraya gelince zorluk çektik. Can'ın okulu başladığı için geldik. Bundan sonra Muğla-İstanbul arası mekik dokuyacağım" dedi.

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"TARIM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Sözlerini sürdüren Avcı, "Köy hayatına çok çabuk alıştık. Şu anda tavuk veya koyun gibi hayvanlarımız yok ama ilerleyen zamanlarda olabilir. Tarım yapmayı da düşünüyoruz. İstanbul tam bir kaos! Oradaki yaşam daha rahat ve sakin" diye konuştu.

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"BOŞANMIYORUZ"

Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı'dan boşanacağı yönünde çıkan haberlere de cevap verdi. Avcı, "Bu iddialardan hiç haberim yok. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemi döneminde yapacak haber kalmadı" diyerek sitem etti.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Sedef Avcı
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