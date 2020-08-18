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Sedef Avcı’nın acı günü! 'Yolun ışık olsun...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 09:30 | Son Güncelleme

Karantina günlerini eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can ile birlikte evinde geçiren Sedef Avcı, normalleşme süreciyle birlikte soluğu tatil beldesinde almıştı. Keyifli paylaşımlara imza atan Avcı bu defa dedesinin vefat haberini takipçileriyle paylaştı.

Sedef Avcı’nın acı günü! 'Yolun ışık olsun...'

Evinde bulunduğu süre zarfında hem faydası olacak spor hareketlerini hem de çocuklu aileler için fayda sağlayacak aktiviteleri takipçileriyle paylaşan Sedef Avcı, bu süre zarfında takipçilerini artırmış ve keyifli paylaşımlara imza atmıştı.

Normalleşme süreciyle birlikte ailesini yanına alarak tatile çıkan ve paylaşımlarına buradan devam eden Avcı, bu defa kendisini çok üzen bir vefat haberini paylaştı.

Dedesinin oğlu Can’la top oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Avcı şu ifadeleri kullandı:
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“Yolun ışık olsun canım dedem.Seni çok seviyorum.”

Sedef Avcı’nın paylaştığı bu vefat haberi sonrasında pek çok meslektaşı başsağlığı dileklerinde bulundu.

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