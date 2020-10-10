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Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı cephesinde neler oluyor?

10.10.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı cephesinde neler oluyor?

2005 yılında evlenen ve örnek çift olarak gösterilen Sedef Avcı (38) ve Kıvanç Kasabalı (45) çifti hakkında üzücü haber.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Evlilikleriyle herkese örnek olan Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çiftinin oğlu Can, geçtiğimiz günlerde 7 yaşına bastı.
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Aynı evde yaşayan Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çifti, oğullarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşarak kutladı. Avcı, oğluyla çekilmiş bu karesini, "İkinci kez doğduğum güne şükürler olsun" notuyla paylaştı.

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Kıvanç Kasabalı ise oğlunun bu karesinin altına, "Can'ım oğlum benim mutlu yaşlar" notunu düştü.

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Son aylarda aynı kareye girmeyen ünlü çiftin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; Avcı ve Kasabalı'nın aralarında bir süredir ufak anlaşmazlıklar yaşandığı öne sürüldü. IMG_0650

Ünlü çiftin aralarındaki problemleri aşmak için yoğun çaba sarf ettiği de iddialar arasında. Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çiftinin geçtiğimiz yıllarda da ayrılık noktasına geldiği, iki ünlü ismi yakın dostları Kıvanç Tatlıtuğ'un barıştırdığı iddia edilmişti.
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Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çifti, karantinanın bitimiyle birlikte soluğu oğullarıyla birlikte Cunda Adası'nda bulunan yazlıklarında almıştı.

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Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ile son olarak 29 Temmuz'da da bu fotoğrafı paylaşmıştı. Kıvanç Kasabalı ise daha çok oğlu Can ile fotoğraf paylaşmayı tercih ediyor.
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