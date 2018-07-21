Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin oğulları kocaman oldu

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, oğulları Can’la Bodrum’a giderek tatil sezonunu açtı. Aile önceki gün Adabükü’ndeki Lux Otel’in havuz başındaydı.
Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı tatilde
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Göğsüne “Can” dövmesi yaptırdığı görülen Kıvanç Kasabalı, uzun süre oğluyla havuzda vakit geçirdi.
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Eşi Sedef Avcı ise suya girmek yerine şemsiyenin altında oturup onları izlemeyi tercih etti.
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Sedef Avcı, eşi ve oğlu yüzerken havuz dışında kaldı, onların sudan çıkmasını bekledi.
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