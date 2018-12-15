HABER

'Sedef hastalarında cinsel fonksiyon bozukluğu daha fazla görülüyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.12.2018 16:00 | Son Güncelleme

  DÜNYA genelinde 52 bin hasta üzerinde gerçekleştirilen 28 farklı bilimsel araştırmayı değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

'Sedef hastalarında cinsel fonksiyon bozukluğu daha fazla görülüyor'

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYA genelinde 52 bin hasta üzerinde gerçekleştirilen 28 farklı bilimsel araştırmayı değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Kuru, cinsel fonksiyon bozukluğunun sedef hastalarında, diğer insanlara göre 5, 5 kat daha fazla görüldüğünü belirtti, sedefe bağlı eklem hastalığı (sedef romatizması) olanlarda da bu oranın daha yüksek durumda olduğunu söyledi.
Sedef romatizmasının, sedef hastalarının 3'te 1'inde görülen ve parmakları, dizleri, ayak bileklerini ve omurgayı tutan ve şekil bozukluklarına ve fonksiyon kayıplarına neden olan bir romatizma türü olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Ömer Kuru, "Sedef hastalarında cinsel fonksiyon bozukluğunun çeşitli sebepleri olabilir. Sedefte ortaya çıkan deri döküntüleri özellikle genital bölge üzerinde olan hastalarda anksiyete ve depresyona, dolayısıyla da cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olabilir" dedi.
'SEDEF HASTASI ERKEKLERDE EREKTİL DİSFONKSİYON 4 KAT FAZLA'
Sedef hastası erkeklerde erektil disfonksiyonun 4 kat daha fazla görüldüğünü de belirten Prof. Dr. Kuru, "Bu hastalar genellikle obez (şişman) ve kalp damar hastalığı yönünden risk altında oldukları için penise giden kan akımı azalmakta ve sertleşme bozukluğu meydana gelmektedir. Sedef hastalarında diyabet riskinin de yüksek olması sertleşme bozukluğuna katkıda bulunmaktadır. Sedefi olan kadınlar ise cinsel ilişkiyi ağrılı bulmakta ve sedef döküntüleri nedeniyle stres yaşadıkları için cinsel ilişkiden uzak durmayı tercih etmektedirler. Ayrıca genital bölgedeki sedef döküntüleri kadınları psikolojik olarak etkilemekte ve strese sokmaktadır" dedi.
'HİPERTANSİYON, KALP-DAMAR HASTALIĞI RİSKİ DE YÜZDE 50 FAZLA'
Sedef hastalığının dünyada görülme sıklığının yüzde 2 ile 4 arasında değiştiğini de belirten Prof. Dr. Kuru, "Nedeni bilinmeyen bir hastalık olan sedefte sistemik bir iltihap vardır ve bu iltihap deride ciltten kabarık kaşıntılı döküntülere, eklemlerde şişmelere, şekil bozukluklarına neden olmaktadır. Sedef hastalarında obezite, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve diyabet riski yaklaşık yüzde 50 daha fazladır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Her kıyafeti beğenmek zorunda değil...''Her kıyafeti beğenmek zorunda değil...'
'Johnson & Johnsoni talk pudrası ürünlerinde asbest olduğunu biliyordu''Johnson & Johnsoni talk pudrası ürünlerinde asbest olduğunu biliyordu'
“Gergedan virüsü gribe değil, soğuk algınlığına neden oluyor”“Gergedan virüsü gribe değil, soğuk algınlığına neden oluyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Elektronik ticarette 'Güven Damgası' uygulaması başladı

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Elektronik ticarette 'Güven Damgası' uygulaması başladı

Ankara'da su faturalarında indirim!

Ankara'da su faturalarında indirim!

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalancı kamburluk nedir, neden olur? Çocuklarda duruş bozukluğuna yol açan nedenler nelerdir?

Çocuklarda oyun bağımlılığının büyük tehlikesi...

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

El ayak ağız hastalığı nedir? El ayak ağız hastalığının belirtileri nasıl olur, tedavisi nasıl yapılır?

Çocuklarda ’kırmızı‘ alarm!

Damar sertliği (ateroskleroz) nedir? Damar tıkanıklığı neden olur, belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Bacaklardaki ağrının sebebi...

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Gerçek ve yalancı doğum kasılmaları nasıl ayırt edilir?

Gerçek ve yalancı doğum kasılmaları nasıl ayırt edilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.