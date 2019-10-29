İSTANBUL (AA) - Psoriasis Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, "Çocuk ve genç hastalarda en çok streptokokkal boğaz enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, bazı ilaçlar, deride oluşan sıyrık, kesi, çizik gibi yaralanmalar, şiddetli kaşıntı ve şiddetli güneş yanıkları psoriasisi (sedef hastalığını) şiddetlendirebilir." değerlendirmesini yaptı.

Psoriasis Derneğinin "29 Ekim Sedef Hastalığı Farkındalık Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, sedef hastalığını tetikleyen faktörler, tedavi yaklaşımları ve hastaların yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik bilgiler paylaşıldı.

Psoriasis Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, sedef hastalığının genetik yatkınlıkla ilişkisinin yüksek olduğunu ancak tetikleyici faktörlerle oluşma riskinin artığını belirterek, "Genetik yatkınlık önemli bir risk faktörüdür. Örneğin sarı ve siyah ırkta görülme sıklığı nispeten daha düşükken beyaz ırkta görülme riski daha fazladır. Psoriasis tipik olarak tetikleyici faktörlerce başlatılabilir veya şiddetlenebilir. Bu faktörlerin varlığı riski artırmaktadır. Özellikle çocuk ve genç hastalarda en çok streptokokkal boğaz enfeksiyonları olmak üzere viral üst solunum yolu enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, bazı ilaçlar, deride oluşan sıyrık, kesi, çizik gibi yaralanmalar, şiddetli kaşıntı ve şiddetli güneş yanıkları psoriasisi şiddetlendirebilir." ifadelerini kullandı.