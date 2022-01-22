Sedef Kabaş gözaltına alındı: Hangi destek ve tepki mesajları geldi?

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), soruşturma kapsamında polis ekiplerinin gece saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gazeteciyi gözaltına aldığını bildirdi.

Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından müvekkilinin ifadesinin alınmaya başlandığını ve öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılacağını duyurdu.

https://twitter.com/av\_ugurpoyraz/status/1484807648960733185

Bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kabaş'ın soruşturmaya konu olan sözlerinin "Cumhurbaşkanı'nı hedef aldığını" söyledi.

Gül, "Bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1484799208758681600

Ne olmuştu?

Sedef Kabaş Tele 1'de katıldığı canlı yayında, "'Taçlanan baş akıllanır' diye bir söz vardır ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır, onu söylemeyeyim, 'büyükbaş hayvan' diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur" demişti.

Bunun üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dün Twitter hesabından Kabaş hakkında "inceleme" başlatıldığını duyurmuştu.

https://twitter.com/ebekirsahin/status/1484551186623651844

Kabaş hakkında soruşturma da başlatılmış, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat yazılarak söz konusu televizyon programının ilgili yayının incelenerek tutanak hazırlanması istenmişti. Ayrıca Kabaş'ın kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması talep edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kabaş'ın ifadelerine tepki gösterdi.

https://twitter.com/ikalin1/status/1484605078019489795

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1484625280962646018

https://twitter.com/omerrcelik/status/1484593850375184384

Kabaş'ın gözaltına alınmasının ardından Twitter'da "Sedef Kabaş yalnız değildir" etiketi altında gazeteciye destek verildi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek sosyal medya hesabından Kabaş'a destek verdi.

https://twitter.com/MuharremErkek17/status/1484800510297264143

Erkek ek olarak, "Recep Tayyip Erdoğan döneminde 2014-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan savcılıklarda görülen toplam soruşturma sayısı 160 bin 169'a ulaştı. Aynı süreçte açılan kamu davası sayısı 35 bin 507 oldu. Daha vahimi bu süreçte 1107 çocuk yargılandı!" bilgisini paylaştı.

https://twitter.com/MuharremErkek17/status/1484813177024135168

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından, "Davet edilse gideceği bilinmesine rağmen gece yarısı avukatına bile ulaşamadığı bir saatte gözaltına alınmasının tek bir sebebi var. Korkutmak ve korku toplumu yaratmak" açıklamasını yaptı.

https://twitter.com/Canan\_Kaftanci/status/1484679535928958979

CHP PM Üyesi Eren Erdem, "Davet edilse sabah gidip ifade verebilecek bir gazeteciyi gece yarısı baskınla gözaltına almak, dil koparma naraları atmak, muhaliflere ağız dolusu küfürler etmek. Bunların tamamı, korku toplumu yaratmak için yapılan hamleler. Amaç topluma korku yaymak" dedi.

https://twitter.com/erenerdemnet/status/1484804174697095171

