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Sedef Kabaş hakkında cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma

21.01.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Sedef Kabaş hakkında cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.

Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

ASA

Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği öğrenildi.

Savcılığın, Kabaş'ın ifadesinin alınmasının ardından savcılığa bilgi verilmesi talimatını da verdiği bildirildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK, KABAŞ'A TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sedef Kabaş'ın sözlerine tepki göstererek, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı
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