Sedef Kabaş'ın yat paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Açıklama geldi

Sedef Kabaş'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Antalya'daki bir lüks yatın fotoğrafını paylaşan Kabaş'ın söz konusu yatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu imasında bulunduğu iddia edildi.

Kabaş söz konusu paylaşımda "Bir ülke var; onbinlerce hektar doğal ormanı yanarken, 4 milyon $ verilmediği için hangarda bekletilen yangın söndürme uçaklarına sahip. Bir ülke var; Sarayları, özel uçakları, onmilyonlarca avro değerinde megayatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip. İkisi aynı ülke olamaz, değil mi?" ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI CESUR: YALAN!

Söz konusu paylaşım kısa sürede yayılırken Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, söz konusu yatın Antalya'da özel bir şirketin bir müşterisi için inşa ettiğini açıkladı.

Cesur paylaşımında "Sedef Kabaş adlı seri yalan üretim makinasının bu söylediği elbette yalan. Yine yalan. Yeniden yalan. Yalan, yalan, yalan. Bu yat ÖZEL bir şirketin Antalya’da inşa ettiği ÖZEL bir yat." ifadelerini kullandı.

KABAŞ'TAN YENİ AÇIKLAMA

Kabaş ise yeni bir açıklama yaparak yat haberinde Erdoğan ismini kullanmadığının altını çizdi.

Öte yandan Sedef Kabaş başlığı Twitter'da Trend Topic oldu.



