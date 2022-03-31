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Sedef Şahin kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Sedef Şahin nereli ve kaç yaşında? Filmleri nelerdir?

31.03.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedef Şahin kimdir? sorusunun yanıtı hafta içi her gün Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunumuyla ekrana gelen programın ardından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İzleyiciler, Sedef Şahin kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Sedef Şahin nereli ve kaç yaşında? Filmleri nelerdir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

Sedef Şahin kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Sedef Şahin nereli ve kaç yaşında? Filmleri nelerdir?

Sedef Şahin, TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki Sedef Şahin kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Sedef Şahin nereli ve kaç yaşında? Filmleri nelerdir? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

2. Sayfa'nın konuğu Sedef Şahin kimdir?

SEDEF ŞAHİN KİMDİR?

Sedef Şahin 14 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Sedef Şahin Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Çok sayıda reklam ve dizide oynayan Şahin, Nurgül Yeşilçay, Kenan Işık ve Berna Laçin'in başrollerini paylaştığı Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakterine hayat verdi.

2. Sayfa'nın konuğu Sedef Şahin kimdir?

Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk oyuncu olan Sedef Şahin, 2007-2008 senesinde Sevgili Dünürüm dizisinde Mine adlı karakterine hayat verdi.

Daha sonra TRT 1'de ekrana gelen "Mert'le Gert" adlı dizide de oynayan Sedef Şahin, 2010 yılında usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte Kraliçe Lear oyununda görev almıştır.

Sedef Şahin, Show TV'de ekranba gelen Acil Aşk Aranıyor isimli dizide İpek karakterini canlandırdı. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterine hayat verdi.

2. SAYFA'NIN KONUĞU SEDEF ŞAHİN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

30 yaşındaki ünlü oyuncu Sdef Şahin İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu rol aldığı birçok yapımda adından söz ettirmeyi başarmıştır.

2. Sayfa'nın konuğu Sedef Şahin kimdir?

SEDEF ŞAHİN FİLMLERİ NELERDİR?

İşte Sedef Şahin'in rol aldığı dizi ve filmler:

2003 Patron Kim
2004 Avrupa Yakası
2005-06 Belalı Baldız
2007-08 Sevgili Dünürüm
2011-12 Adını Feriha Koydum
2012 Emir'in Yolu
2015 Acil Aşk Aranıyor
2016 Diriliş Ertuğrul
2022 Demir Kadın: Neslican

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Sedef Şahin
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