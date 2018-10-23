"Sedef, tedavi edilebilir bir hastalıktır"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İlknur Kıvanç Altunay, sedefin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, "Özellikle son yıllarda çıkan yeni ilaçlar ve hastaların düzenli takip edilmesi sedefin hem tedavisine hem de kontrol altında tutulabilmesine olanak sağlamaktadır." dedi.

Novartis ve Sedef Hastaları Dayanışma Derneği tarafından "29 Ekim Dünya Sedef Hastaları Günü" dolayısıyla sedef hastalarının sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Nişantaşı'nda bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Altunay, sedef hastalığının toplumun ortalama yüzde 3'ünü etkileyen, derinin üst tabakasındaki hücrelerin yenilenme süresinin hızlanması sonucunda ortaya çıkan, iyileşme ve alevlenmelerle devam eden bir çeşit kronik bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu söyledi.

Hastalığın, deri hücrelerinin kontrolsüz ve oldukça hızlı bir şekilde yenilenmesi, deride sedef renginde pullanma ve kepeklenmeye neden olduğunu belirten Altunay, sedefin kızarık, iltihaplı, ağrılı ve kaşıntılı lezyonlar şeklinde olabildiğini, stres, enfeksiyon, ilaçlar, uzun süre güneşe maruziyet gibi farklı sebeplerle tetiklenebildiğini vurguladı.