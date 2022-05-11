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  4. Sedefnur Çağlar 7'nci kattan düşmüştü! Bilinci yerinde, sorulara başını sallayarak cevap veriyor

Sedefnur Çağlar 7'nci kattan düşmüştü! Bilinci yerinde, sorulara başını sallayarak cevap veriyor

11.05.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 9 Ocak'ta misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşen, Sedefnur Çağlar’ın ifadesi sağlık sorunlarının devam etmesi nedeniyle henüz alınamadı. Fizik tedavisi alması gereken Sedefnur’un bilincinin yerinde olduğu ve sorulan sorulara başını sallayarak cevaplar verdiği öğrenildi.

Sedefnur Çağlar 7'nci kattan düşmüştü! Bilinci yerinde, sorulara başını sallayarak cevap veriyor

Olay, 9 Ocak'ta Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

AÇIĞA ALINAN POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Olayın hemen ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp, açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. İdari soruşturma nedeniyle açığa alınan polis memuru O.Ç., savcılıktaki E.Ş. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ahmet Ata, ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek atladığını öne sürdü.

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Yaklaşık 1 ay boyunca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Sedefnur, uyandırıldıktan sonra beyin ve sinir cerrahi servisindeki odaya alındı. Bir süre burada tedavisi devam eden Sedefnur, ailesinin isteğiyle ambulansla memleketi Sivas’a götürüldü. Sedefnur, Sivas Numune Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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SORULARA BAŞINI SALLAYARAK CEVAP VERİYOR

Fizik tedavisi alması gereken Sedefnur’un bilincinin yerinde olduğu ve sorulan sorulara başını sallayarak cevaplar verdiği öğrenildi. Sağlık sorunlarının devam etmesi nedeniyle Sedefnur’un henüz ifadesinin alınamadığı ve hukuki sürecin, ifade alınmasının ardından şekillenip, devam edeceği belirtildi.

(DHA)

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