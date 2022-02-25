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Sedefnur Çağlar'dan sevindiren haber geldi! Gözleriyle tepki vermeye başladı

25.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evde balkondan düşen ve yoğun bakımda tedavisi süren üniversiteli Sedefnur Çağlar'dan (23) sevindiren haber geldi. Sedefnur'un, kendisini görmeye gelen ailesinin konuşmalarına gözleriyle tepki vermeye başladığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlamak için Sedefnur'un ifadesinin alınmasını bekliyor.

Sedefnur Çağlar'dan sevindiren haber geldi! Gözleriyle tepki vermeye başladı

Dehşete düşüren olay, 9 Ocak günü, Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı. Ameliyat olan, hayati tehlikesi bulunan Sedefnur, bir süre uyutuldu. Sedefnur uyandırılırken de ailesi yoğun bakımda ziyarete alındı. Ailesi, Sedefnur'u görürken, konuşmalara gözleriyle tepki vermeye başladığı öğrenildi.

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İDDİANAME İÇİN SEDEFNUR'UN İFADESİ BEKLENİYOR

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Polis memuru O.Ç. savcılıktaki ifadesinin, E.Ş. ise emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata, ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü. Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlamak için Sedefnur'un ifadesinin alınmasını bekliyor.

DHA

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Kocaeli
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