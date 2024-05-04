HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sedimantasyon nedir, kaç olmalı? Sedimantasyon yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Sedimantasyon nedir, kaç olmalı? Sedimantasyon yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Cem Ölmez Cem Ölmez
29.04.2024 12:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedimantasyon özellikle romatizmal hastalıklar gibi kronik inflamatuar durumların izlenmesinde ve teşhisinde kullanılır. Romatizmal hastalıkların aktivitesi genellikle sedimantasyon hızının artmasıyla ilişkilidir. Ayrıca enfeksiyonların varlığını belirlemek ve enfeksiyonun tedaviye yanıtını izlemek için de kullanılabilir. Peki, sendimantasyon nedir?

Sedimantasyon nedir, kaç olmalı? Sedimantasyon yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Sedimantasyon nedir?
  • Sedimantasyon neden bakılır?
  • Sedimantasyon ne kadar olmalı?
  • Sedimantasyon yüksekliği ne anlama gelir?
  • Sedimantasyon düşüklüğü ne anlama gelir?

Sedimantasyon hızı kanın sedimentasyonunun hızını ölçen bir testtir ve inflamasyon, enfeksiyonlar ve romatizmal hastalıkların izlenmesinde önemli bir rol oynar. Ancak yüksek sedimantasyon hızı her zaman bir sağlık sorununun olduğu anlamına gelmez, bu nedenle sonuçların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir.

Sedimantasyon nedir?

Sedimantasyon bir sıvı içinde bulunan katı partiküllerin, genellikle yerçekimi etkisiyle sıvının dibine doğru çökmesi sürecidir. Tıpta ise özellikle kan sedimantasyon hızı ölçülerek kullanılır. Kan sedimantasyon hızı bir kan örneğinin belirli bir süre boyunca ne kadar hızla sedimente olduğunu ölçer. Bu, kanın hücrelerinin plazma üzerindeki yer değiştirmesi sürecine dayanır.

Sedimantasyon neyi ifade eder konusunda şunu söyleyebiliriz:

Sedimantasyon hızı iltihaplanma, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar gibi durumların varlığını belirlemek ve izlemek için önemli bir göstergedir.

Sedimantasyon neden bakılır?

Sedimantasyon testi, kandaki kırmızı kan hücrelerinin (RBC) belirli bir süre içinde ne kadar çöktüğünü ölçen bir laboratuvar testidir. Bu test iltihaplanma ve enfeksiyon gibi çeşitli sağlık durumlarını belirlemeye yardımcı olabilir. Sendimantasyona şu nedenlerden bakılabilir:

  • Enfeksiyonları teşhis etmek
  • Otoimmün hastalıklarını teşhis etmek
  • Kanser teşhisi
  • Böbrek ya da karaciğer hastalıklarını teşhis etmek
  • Bazı ilaçların yan etkilerini izlemek
  • Hamileliği takip etmek

Sedimantasyon ne kadar olmalı?

Sedimantasyon kaç olmalı sorusunun cevabı yaşa ve cinsiyete göre değişir. Genellikle erkekler için 0-15 mm/saat; kadınlar için 0-20 mm/saat arası normal kabul edilir. 50 yaş üstü kişilerde bu değerler biraz daha yüksek olabilir. Sedimantasyon kaç olursa tehlikeli sorusu için tek bir değer aralığı vermek mümkün değildir.

Tehlikeli bir sedimantasyon hızı değeri belirlemek zordur. Bu değer birçok faktöre bağlıdır ve her birey için farklı olabilir. Ancak genellikle iltihaplı durumların, romatizmal hastalıkların veya enfeksiyonların olduğu durumlarda sedimantasyon hızı önemli ölçüde artabilir. Sedimantasyon hızı yüksek olduğunda dikkat edilmesi gereken bir durumdur, ancak tek başına bir tanı aracı olarak kullanılmamalıdır.

Sedimantasyon yüksekliği ne anlama gelir?

Sedimantasyon hızı normalden yüksekse, bu "sedimantasyon yüksekliği" olarak adlandırılır. Sedimantasyon yüksek olursa ne olur konusunda ise şunu diyebiliriz:

Sedimantasyon yüksekliği her zaman bir sağlık sorununun göstergesi olmasa da birçok farklı hastalığın belirtisi olabilir. Sedimantasyon hızının yükselmesi, vücutta bir tür iltihaplanma veya enfeksiyon olduğunu gösterebilir. Ancak, yüksek bir sedimantasyon hızı her zaman ciddi bir sağlık sorununun varlığını göstermez. Örneğin soğuk algınlığı veya hafif bir enfeksiyon bile sedimantasyon hızını artırabilir. Sedimantasyon yüksekliği neden olur sorusuna şu yanıtları verebiliriz:

  • Enfeksiyonlar
  • Otoimmün hastalıklar
  • Bazı kanser türleri
  • Böbrek ya da karaciğer hastalığı
  • Hamilelik
  • Bazı ilaçların yan etkisi
  • Yaşlılık

Sedimantasyon yüksekliği belirtileri nelerdir sorusuna da net bir cevap vermek pek mümkün değildir. Sedimantasyon yüksekliği genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Altta yatan bir sağlık sorununa bağlı olarak sedimantasyon yüksekliği belirtileri yorgunluk, halsizlik, ateş, eklem ağrısı ve kas ağrısı olabilir.

Sedimantasyon düşüklüğü ne anlama gelir?

Sedimantasyon hızı normalden düşükse bu "sedimantasyon düşüklüğü" olarak adlandırılır. Düşük sedimantasyon hızı her zaman bir sağlık sorununun göstergesi değildir, ancak bazı durumlarda altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir. Sedimantasyon düşüklüğü neden olur sorusuna kısaca şu cevabı verebiliriz:

  • Anemi
  • Kronik hastalıklar
  • Enfeksiyonlar
  • Bazı ilaçlar
  • Hamilelik
  • Yaşlılık

Sedimantasyon düşük olursa ne olur konusunda da bu durum her zaman bir sağlık sorununun göstergesi olmasa da, altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir.

Sedimantasyon düşüklüğü belirtileri nelerdir sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir çünkü sedimantasyon düşüklüğünün genellikle herhangi bir belirtisi yoktur. Altta yatan bir sağlık sorununa bağlı olarak sedimantasyon düşüklüğü belirtileri yorgunluk, halsizlik, solgunluk, ateş olabilir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geçen yıl o bölgede 4 öğretmen ölmüştü... Yola yine kaya düştüGeçen yıl o bölgede 4 öğretmen ölmüştü... Yola yine kaya düştü
Boğazından bıçaklanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti: Tüyler ürpertici anların görüntüleri ortaya çıktı!Boğazından bıçaklanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti: Tüyler ürpertici anların görüntüleri ortaya çıktı!
112'yi arayıp "Çok ölü var" diyerek mezarlığa ambulans istemiş!112'yi arayıp "Çok ölü var" diyerek mezarlığa ambulans istemiş!
Anahtar Kelimeler:
sedimantasyon
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor

S&P'nin kredi notu kararına ilk yorum!

S&P'nin kredi notu kararına ilk yorum!

Belediye başkanı tek tek duyurdu! 'Aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na kafe' Gazete ve televizyonlara ödenen parayı da açıkladı...

Belediye başkanı tek tek duyurdu! 'Aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na kafe' Gazete ve televizyonlara ödenen parayı da açıkladı...

‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

Diyanet, lüks aracın ardından 'özel yemek' listesiyle gündem oldu: Haftanın dört günü kebap, iskender, biftek...

Diyanet, lüks aracın ardından 'özel yemek' listesiyle gündem oldu: Haftanın dört günü kebap, iskender, biftek...

İstanbul - Sivas YHT ilk seferini gerçekleştirdi!

İstanbul - Sivas YHT ilk seferini gerçekleştirdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.