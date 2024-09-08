Sedir ağacı yağı faydaları nelerdir? Sedir ağacı yağı ne işe yarar, neye iyi gelir?

Sedir ağacı ve bitkisi de yağı çıkartılarak faydalanılan ağaçlardan biridir. Çamgiller familyasından olan sedir, iğne yapraklı olması ile bilinir. Ortalama 1000 yıllık bir ömrü olan bu ağacın boyu 40 metreye, çapı 2 metreye ulaşabilmektedir. Çok küçük tomurcuğu olan ve az sayıda pullarla örtülü sedir ağacının iğneli yaprakları genel olarak 3 köşelidir ve yatay kesitlerinde bitişik olan 2 tane reçine kanalına sahiptir. Yağından faydalanmak ise çok eski tarihlere dayalıdır.

Sedir ağacı yağı nedir?

Çamgillerden bir ağaç olan sedir ağacının kabuğundan ve gövdesinden elde edilen yağ, sedir ağacı yağı olarak adlandırılır. Ağacın kabuğu ve gövdesi damıtılır ve elde edilen yağ birçok amaç için kullanılabilir. Sedir ağacının yağının kullanılması çok eski zamanlardan beri bilinmekte ve uygulanmakta hatta bazı eski uygarlıklarca bir gelenek olarak kabul edilmektedir.

Örnek olarak Eski Mısır’da böcek öldürücü ve antimikrobiyal özeliği sayesinde mumyalama işlemlerinde kullanılmıştır. Yüzlerce yıl sonra, bugün ise odunsu kokusu ile hem kozmetik de hem de aromaterapik müdahalelerde kullanılabilmektedir. Farklı özeliklere sahip olan bu yağ birçok faydası ile de tanınır.

Sedir ağacı yağı faydaları nelerdir?

Birçok farklı alanda kullanılan sedir ağacı yağı faydaları da çeşitlilik gösterir. En bilinen bazı faydaları ve kullanıldığı bazı alanlar ile durumlar şunlardır:

Kas sıkışmalarında

Kas ağrılarında

Eklemlerin sertleşmesi ile yaşanan sorunlarda

Solunum yolu rahatsızlıklarında

Öksürük ve balgam problemlerinde

Uyku problemlerinde

Sindirim sistemi ile ilgili sorunlarda

Sedir ağacı yağı ne işe yarar?

Sedir ağacı yağının farklı biçimlerde ve yöntemlerle kullanımı sayesinde çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği ve birçok açıdan faydalı olduğu kabul edilmiştir. Ancak diğer birçok ürün gibi sedir ağacı yağı da her ne kadar bitkisel ve doğal olsa da bilinçsizce ve bir doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Aksi takdirde fayda sağlaması ve çeşitli sorunlara iyi gelmesi beklenirken ciddi ve kalıcı hasarlara yol açabilir. Sürülerek de koklanarak da kullanılabilen sedir ağacı yağı yaşanan sorun doğrultusunda tüketilmelidir. Farklı sorunlar için farklı biçimlerde kullanılmalı ve mutlaka doktora danışılmalıdır.

Sedir ağacı yağı neye iyi gelir?

Sedir ağacının kullanım alanları ve faydalı olduğu bilinen ve kabul edilen durumlar oldukça fazladır. Saç problemlerinden uyku düzensizliğine birçok konuda faydalı olduğu tespit edilen sedir ağacı yağının iyi geldiği bilinen durumlardan ve sorunlardan bazıları şunlardır:

Stres

Saç sorunları

Uykusuzluk

Cilt problemleri

Ankisiyete

İltihaplanma

Kas problemleri

Sedir ağacı yağı nasıl kullanılır?

İnsan sağlığına farklı açılardan fayda sağladığı bilinen ve kabul edilen sedir ağacı yağı, yaşanan soruna ve şikayete göre çeşitli şekillerde kullanılabilir. Masaj yağı olarak da faydalanılabilen sedir ağacı yağının bazı kullanım şekilleri ve faydaları şunlardır:

Saç sorunları için şampuanın ve saç kreminin içine birkaç damla damlatarak,

Ağız sorunları ve genel ağız bakımı için bir çay bardağı suya 1 damla ekleyerek,

İnhalasyon için bir kilo kaynar su içine 3 damla damlatarak.

Sedir ağacı yağı cilde nasıl uygulanır?

Genel olarak sedir ağacı yağının seyreltmeden direkt olarak kullanılması doğru bulunmamaktadır. Doktor onayı olmadan asla düzenli olarak ve bilinçsizce kullanılmaması gereken sedir ağacı yağı cilde de kullanılabilir. Eğer kişi için bir problem ya da alerjik reaksiyon tespit edilmediyse ve doktor onayı da varsa cilde de uygulanabilir.

Cilde uygulanacaksa sedir ağacı yağı mutlaka seyreltilmelidir. Her 10 ml’lik yağa 2 damla sedir ağacı yağı eklenerek sürebilir. Vücuda masaj yağı olarak kullanılacaksa da yine seyreltilmesi gerekir. Bunun için de yine sabit bir yağa 5 damla damlatarak uygulamak yeterli olacaktır.

Sedir ağacı yağı saça nasıl uygulanır?

Sedir ağacı yağı böcekleri ve sinekleri uzaklaştırmak için de kullanılan bir yağdır. Hatta bu özelliği nedeni ile Eski Mısır’daki mumyalama işlemlerinde de sedir ağacı yağı kullanılmıştır. Günümüzde ise kışlıkların kaldırıldığı süreçlerde kullanılan naftalin yerine geçmektedir.

Saça da iyi gelmesi ile bilinen sedir ağacı yağı saça uygulanacaksa da yine inceltilmelidir. Saç bakımı rutini için eğer doktor aksi bir uyarıda bulunmadıysa kullanılan şampuanın ve saç kreminin içine birkaç damla damlatılarak uygulanır.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.