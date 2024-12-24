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Sednaya'dan gelen görüntü Türkiye'deki babayı umutlandırdı! Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra görünce: "Videodaki benim oğlum"

24.12.2024 13:59
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Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde bulunan mahkumlar serbest bırakılmış, görüntüler ise tüm dünyanın vicdanlarını sızlatmıştı. Hatay’ın Belen ilçesinde yaşayan Suriyeli Abdulwahed Aboosama Alhasan da söz konusu görüntüleri izlerken; yıllardır haber alamadığı oğlunu gördü. 11 yıl sonra öldü sandığı oğlunun görüntüsünü gören baba, Şam’a giderek DNA testi yaptırmak ve görüntülerdeki kişinin evladı olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Sednaya'dan gelen görüntü Türkiye'deki babayı umutlandırdı! Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra görünce: "Videodaki benim oğlum"

Suriye'de 51 yıllık Baas rejimi yıkıldı, Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Devrik lider Esad'ın kaçmasıyla Şam'ın kontrolü muhaliflere geçerken; ortaya çıkan görüntüler dünyanın gündemine oturdu. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş binlerce kişinin ölümüne neden olurken; binlerce aileyi de yerinden yurdundan etmişti.

SEDNEYA CEZAEVİNDEKİ GÖRÜNTÜLER KAHRETMİŞTİ

Muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından Esad'ıun işkence merkezi olarak bilinen Sedneya cezaevindeki mahkumlar serbest bırakılırken; ortaya çıkan görüntüler vicdanları sızlatmıştı.

ÖLDÜ SANDIĞI OĞLUNUN GÖRÜNTÜSÜNÜ 11 YIL SONRA GÖRDÜ

İç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Abdulwahed Aboosama Alhasan, Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte 2014 yılında Şam’da cezaevine alınan oğlu Usame Alhasan’ın izine yıllar sonra rastladı. Sedneya cezaevindeki mahkumların görüntüleri arasında evladını da gören baba Alhasan’ın içinde yıllar sonra evladına kavuşabilmenin umudu yeşerdi.

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Şam’a gidip görüntülerde evladına benzettiği şahısla DNA testi yaptırmak isteyen Alhasan, yetkililerden gelecek umutlu haberi bekliyor.

"ÜÇ KIZIM DA O GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜR GÖRMEZ ŞAHSIN OĞLUMA BİREBİR BENZEDİĞİNİ SÖYLEDİLER”

Oğluna kavuşmak için günleri sayan 58 yaşındaki baba Abdulwahed Aboosama Alhasan, “11 yıldır oğlumu görmüyorum 2014 yılından beri cezaevinde, 2015 yılında Sednaya hapishanesinde görüşe gittim ve sekiz dakika görebildim. Cezaevi açıldıktan sonra bazı görüntüleri gördüm ve inşallah oğlum yaşıyor diye umutlandım. Aynı zamanda izlediğim görüntülerde oğlumla birebir eşleşen bir hastanın olduğunu gördüm. Görüntülerde hafızasını kaybettiğini gördüm. Evladımı bulmak için yetkililerden izin istedim. Bu yüzden yetkililerden DNA testi yapılması ve görüntülerdeki kişinin oğlum olup olmadığını öğrenmek istiyorum. DNA testi için Şam’a gitmem gerekiyor. 2015 yılının Temmuz ayında evimi bombaladılar, evi bombaladıklarında bayram günü eşim ve annem vefat etti. Kardeşim Abdurrahman, Lübnan’da bulunan üç kızım da o görüntüleri görür görmez şahsın oğluma birebir benzediğini söylediler. Şam’a gidip öz oğlum olduğunu ispatlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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“GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ OĞLUM DEĞİLSE BİLE EVLADIMA NE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM”

Görüntülerdeki kişinin oğlu olmasa bile evladını bulabilmek için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Alhasan, “Görüntülerdeki kişinin oğlum olup, olmadığını öğrendikten sonra tedavisi için ne gerekiyorsa yaptırmak istiyorum. Görüntülerdeki kişi oğlum değilse bile evladıma ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Oğlumun nereye gittiğini aynı zamanda herhangi bir cenazesi olup olmadığını araştırmak istiyorum.

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Ailem büyük bu yüzden ailemin orada şu anda yaşayabilmesi için yaşanabilir bir evi düzenleyip öyle gitmek istiyorum. Türkiye devletine çok çok teşekkür ederim. Türkiye halkına da çok teşekkür ederiz. Bizi çok iyi ağırladılar ve biz inşallah bundan sonra da kardeş olarak kalacağız” şeklinde konuştu.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Hatay Şam suriyeli
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