Sednaya Hapishanesi'nde 'gizli mahzen' detayı! Yeraltındaki tutsaklar, kameradan görülüyor ama bir türlü ulaşılamıyor

Suriye'de Beşşar Esad rejimi dün muhaliflerin Şam'a girmesiyle resmen devrildi. 61 yıllık Baas rejimi 12 günlük harekat sonunda yıkılırken, devrik lider Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından; rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi basılarak tutsaklar serbest bırakıldı.

On yıllardır ağır işkence ve kötü şartlarda tutulan muhalif siyasi mahkumların özgür bırakılması rejimin devrildiğinin en net fotoğraflarından biri olurken, ortaya çıkan 'mahzen' detayı tüm dünyada gündem yarattı.

YERALTI MAHZENLERİNDE TUTSAKLAR VARMIŞ

Hapishanedeki güvenlik kameralarında görünen ve hala ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi.

Öte yandan Suriye Sivil Savunması (Beyaz Miğferler) olarak da bilinen teşkilat, Sednaya Hapishanesi'nde saatlerdir arama çalışmaları yürütüldüğünü, bazı tutukluların hâlâ Kızıl Kanat olarak bilinen yeraltı mahzenlerinde tutulduğu endişesi bulunduğunu bildirdi.

HENÜZ ULAŞILAMADI

Beyaz Miğferler, Telegram'da yaptığı açıklamada, ekiplerin "hapishanenin içinde birkaç alanı açtığını" ancak "henüz hiçbir şey bulamadığını" belirterek, ekibin arama çalışmalarını sürdürmesiyle birlikte güncelleme sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır