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  4. Sedyedeki hastaya cinsel saldırıda bulunan doktordan şok savunma! 'Sarkıntılık yaptı'

Sedyedeki hastaya cinsel saldırıda bulunan doktordan şok savunma! 'Sarkıntılık yaptı'

25.07.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ameliyat yaptığı H.T. (24) adlı kadına pansuman sırasında cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan doktor T.H.'ye (42) 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. T.H. savunmasında, hastasının kendisine sarkıntılık yaptığını ileri sürerek, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Müşteki H.T. ise sanığın muayene sırasında kapıyı kilitlediğini ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Tutuksuz sanık, cezası onanırsa cezaevine girecek. İşte iğrenç olayın detayları!

Sedyedeki hastaya cinsel saldırıda bulunan doktordan şok savunma! 'Sarkıntılık yaptı'

Mersin'de 17 Ağustos 2021'de Genel Cerrahi Uzmanı Doktor T.H., H.T.'ye kıl dönmesi ameliyatı yaptı. H.T., bir gün sonra pansuman için yeniden hastaneye gitti. Doktorun odasına giren H.T. pansuman için sedyeye yüzüstü uzandı. H.T.'nin iddiasına göre, bu sırada doktor T.H. cinsel saldırıda bulundu. H.T.'nin şikayeti ile gözaltına alınan evli ve 2 çocuk babası doktor, ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturma kapsamında H.T. ile T.H.'nin iç çamaşırları incelendi. Doktorun iç çamaşırında H.T.'ye ait DNA bulundu. Deliller ışığında doktor T.H. hakkında iddianame hazırlandı. İddianame, Mersin 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Doktor hakkında 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

YETERLİ ŞÜPHE VE DELİL OLUŞTU

İddianamede; 'Nihayetinde tekmil eden tüm soruşturma evrakı kapsamında doktor olarak kamu görevini ifa eden şüphelinin bu görevin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak hasta olarak müracaat eden ve tedavisini yaptığı müştekiye sarkıntılık boyutunu aşacak şekilde cinsel saldırıda bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair aleyhe yeterli şüphe ve delilin elde edildiği' ifadelerine yer verildi.

'SARKINTILIK YAPTI'

T.H. savunmasında, "kıl dönmesi" şikayetiyle gelen hastasının kendisine sarkıntılık yaptığını ileri sürerek, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Müşteki H.T. ise sanığın muayene sırasında kapıyı kilitlediğini ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

MAHKEME İNDİRİM UYGULADI

Davanın karar duruşması görüldü. Tutuksuz sanık doktor ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken , şikayetçi H.T. duruşmaya katılmadı. Mütalaasını veren savcı, sanık doktorun 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı suçundan' cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanık doktora 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Suçun 'kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi' nedeniyle de ceza, 7 yıl 6 aya yükseltildi. Ancak mahkeme, sanığın geçmişi ile verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alarak indirime gitti. Ceza, 6 yıl 3 aya düşürüldü. Kararın onanması halinde ise doktor T.H., cezaevine girecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin hasta
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