HABER

Seehofer: ‘Chemnitz Şüphelileriyle İlgili Hatalar Yapıldı’

04.09.2018 20:29 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkenin doğusundaki Saksonya eyaletinin Chemnitz kentinde bir Alman vatandaşını öldürmekle suçlanan iki sığınmacının mültecilik durumunun incelenmesi sırasında hatalar yapıldığını söyledi

Seehofer: ‘Chemnitz Şüphelileriyle İlgili Hatalar Yapıldı’

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkenin doğusundaki Saksonya eyaletinin Chemnitz kentinde bir Alman vatandaşını öldürmekle suçlanan iki sığınmacının mültecilik durumunun incelenmesi sırasında hatalar yapıldığını söyledi.

Chemnitz polisi 22 yaşında bir Suriyeli’yle 21 yaşında bir Iraklı’nın Alman vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alındıklarını bildirmişti.

Almanya Göçmenlik Ofisi Başkanı’yla görüşen Seehofer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Iraklı Yusuf A.’nın Avrupa’ya giriş yaptığı ülke olan Bulgaristan’a geri gönderilmesi için gereken tarihin geçirildiğini söyledi. AB kurallarına göre göçmenlerin sığınma başvurusunu Avrupa’ya ayak bastıkları ülkede yapmaları gerekiyor.

Seehofer, Suriyeli Alaa S.’nin durumunun incelenmesi sırasında da yetkililer arasında işbirliği sorunları yaşandığını aktardı.

Diğer ortaya çıkan bir konu da Yusuf A.’nın 7 Kasım 2017’de yetkililere gösterdiği Irak pasaportunun, vatandaşlık belgelerinin ve kimlik kartının sahte olduğunun 15 Haziran 2018’de ortaya çıkması.

Seehofer bunun nedeninin göç ofisinde kaliteli belge uzmanlarının bulunmaması olduğunu söylemiş ve bu sorunun da telafi edileceğini belirtmişti.

Seehofer, Almanya’nın göçmen sorunuyla baş etme yöntemi olarak insanların hızla kayıt altına alınması için sınır bölgelerinde yeni merkezlerin kurulabileceğini ve bunun benzer gecikme ve hataları önleyeceğini söyledi.

İki göçmen, 26 Ağustos’ta 35 yaşındaki Daniel Hilling’in Chemnitz kentinde bıçaklanarak öldürülmesine karıştıkları gerekçesiyle cinayet suçlamasıyla gözaltında tutuluyor. Almanya’yı şoke eden olayın adrından ülkede büyük çaplı göçmenlik karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor. Salı günü Saksonya eyelet yetkilileri olayda üçüncü bir şüpheliyi de aradıklarını bildirdi. Bu kişinin sığınma talep eden bir Iraklı olduğu belirtildi.

Almanya’nın doğusundaki Saksonya, uzun süredir göçmen karşıtı eğilimin yükselişte olduğu bir eyalet. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) geçen yıl yapılan seçimlerde oylarının neredeyse dörtte birini Saksonya’dan almıştı.

PARTNER'Gözlerimi senden alamıyorum''Gözlerimi senden alamıyorum'
Almanya’da yeni bir sol hareket başlatıldıAlmanya’da yeni bir sol hareket başlatıldı
Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardıMalezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi sonuçlandı

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi sonuçlandı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

İlginizi Çekebilir

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Akıl almaz ceza! Malezya'da iki eşcinsel kadın herkesin içinde...

Akıl almaz ceza! Malezya'da iki eşcinsel kadın herkesin içinde...

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Jenna Presley adıyla tanınan ünlü porno yıldızı Brittni De La Mora kiliseye gitti, papazla evlendi, porno sektörünü bıraktı!

Jenna Presley adıyla tanınan ünlü porno yıldızı Brittni De La Mora kiliseye gitti, papazla evlendi, porno sektörünü bıraktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adım adım savaşa! İsrail savaş uçakları Suriye'ye saldırdı

Adım adım savaşa! İsrail savaş uçakları Suriye'ye saldırdı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

BM'den önemli Türkiye açıklaması: Kader anı geldi

BM'den önemli Türkiye açıklaması: Kader anı geldi

Vatoz genç adamı cinsel organından soktu!

Vatoz genç adamı cinsel organından soktu!

Üst geçit faciası: Ölü ve yaralılar var

Üst geçit faciası: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın göbeğinde çıplak performans

Fransa'nın göbeğinde çıplak performans

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.