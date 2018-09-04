Seehofer: ‘Chemnitz Şüphelileriyle İlgili Hatalar Yapıldı’

Diğer ortaya çıkan bir konu da Yusuf A.’nın 7 Kasım 2017’de yetkililere gösterdiği Irak pasaportunun, vatandaşlık belgelerinin ve kimlik kartının sahte olduğunun 15 Haziran 2018’de ortaya çıkması.

Almanya Göçmenlik Ofisi Başkanı’yla görüşen Seehofer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Iraklı Yusuf A.’nın Avrupa’ya giriş yaptığı ülke olan Bulgaristan’a geri gönderilmesi için gereken tarihin geçirildiğini söyledi. AB kurallarına göre göçmenlerin sığınma başvurusunu Avrupa’ya ayak bastıkları ülkede yapmaları gerekiyor.

Chemnitz polisi 22 yaşında bir Suriyeli’yle 21 yaşında bir Iraklı’nın Alman vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alındıklarını bildirmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkenin doğusundaki Saksonya eyaletinin Chemnitz kentinde bir Alman vatandaşını öldürmekle suçlanan iki sığınmacının mültecilik durumunun incelenmesi sırasında hatalar yapıldığını söyledi.

Seehofer bunun nedeninin göç ofisinde kaliteli belge uzmanlarının bulunmaması olduğunu söylemiş ve bu sorunun da telafi edileceğini belirtmişti.

Seehofer, Almanya’nın göçmen sorunuyla baş etme yöntemi olarak insanların hızla kayıt altına alınması için sınır bölgelerinde yeni merkezlerin kurulabileceğini ve bunun benzer gecikme ve hataları önleyeceğini söyledi.

İki göçmen, 26 Ağustos’ta 35 yaşındaki Daniel Hilling’in Chemnitz kentinde bıçaklanarak öldürülmesine karıştıkları gerekçesiyle cinayet suçlamasıyla gözaltında tutuluyor. Almanya’yı şoke eden olayın adrından ülkede büyük çaplı göçmenlik karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor. Salı günü Saksonya eyelet yetkilileri olayda üçüncü bir şüpheliyi de aradıklarını bildirdi. Bu kişinin sığınma talep eden bir Iraklı olduğu belirtildi.

Almanya’nın doğusundaki Saksonya, uzun süredir göçmen karşıtı eğilimin yükselişte olduğu bir eyalet. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) geçen yıl yapılan seçimlerde oylarının neredeyse dörtte birini Saksonya’dan almıştı.

