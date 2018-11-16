HABER

Seehofer CSU liderliğini 19 Ocak'ta bırakıyor

16.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı Horst Seehofer (CSU) parti genel başkanlığını 19 Ocak'ta bırakacağını açıkladı.

Seehofer CSU liderliğini 19 Ocak'ta bırakıyor

Seehofer'in en güçlü iki halefi Markus Söder ve Manfred Weber.Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer görevinden ayrılacağı yönündeki açıklamasını somutlaştırdı. Seehofer Münih'te yaptığı açıklamada, CSU Genel Başkanlığını 19 Ocak'ta bırakacağını söyledi. 19 Ocak'ta yapılacak olağanüstü parti kongresiyle partinin yeni genel başkanının belirleneceğini belirten Seehofer, "Bu kongrede parti tabanının CSU'nun halkın güvenini nasıl yeniden kazanabileceği sorusunu tartışmak için yeterince şansı olacak" dedi. Seehofer 2019'un CSU için yenilenme yılı olacağını belirtti.

69 yaşındaki Seehofer olağanüstü kongreye hazırlık için CSU yönetiminin 17 Aralık'ta toplanacağını söyledi. CSU Genel Başkanı Seehofer'in en kuvvetli iki halefi Bavyera Başbakanı Markus Söder ile Avrupa Parlamentosu milletvekili Manfred Weber.

Daha fazlasını okumak için: Seehoder'den CSU'dan istifa haberlerine teyit

Görevinden ayrılacağını açıklamıştı

Horst Seehfer hafta başında yaptığı açıklamada, CSU liderliğini bırakmak istediğini söylemişti. CSU yönetiminin geçen pazar günü yaptığı toplantıda Seehofer'in siyasi geleceği masaya yatırılmıştı. Alman medyasında yer alan haberlerde, Seehofer'in bu toplantıda "İçişleri Bakanlığı görevini partisinin genel başkanı olmaksızın uzun süre yürütmeyi mantıklı bulmadığı" yönündeki sözleri yer almıştı. Toplantıya katılan CSU'lular bu açıklamayı Seehofer'in bu yasama döneminin sonuna dek (2021) bakanlık görevinde kalmayacağı şeklinde yorumlanmıştı.

dpa, rtr, AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?
Yorum: Londra'da kaos günleriYorum: Londra'da kaos günleri
Kavala Soruşturması Kapsamında 12 Kişi Gözaltına AlındıKavala Soruşturması Kapsamında 12 Kişi Gözaltına Alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en soğuk yeri! Donmak üzereyken bu halde kurtarıldı

Dünyanın en soğuk yeri! Donmak üzereyken bu halde kurtarıldı

Binlerce yıldır aranıyordu! Atlantis bulundu mu?

Binlerce yıldır aranıyordu! Atlantis bulundu mu?

Göçmen konvoyu Amerikan sınırına ulaştı

Göçmen konvoyu Amerikan sınırına ulaştı

Brezilya'nın yeni dışişleri bakanı: İklim değişikliği Marksist bir komplo

Brezilya'nın yeni dışişleri bakanı: İklim değişikliği Marksist bir komplo

Çipras: Türk Akımı'nın Yunanistan'dan geçmesi için Brüksel'de aktif çalışma yürütüyoruz

Çipras: Türk Akımı'nın Yunanistan'dan geçmesi için Brüksel'de aktif çalışma yürütüyoruz

Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser: 90 milyon dolar

Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser: 90 milyon dolar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.