Seehofer Frankfurt saldırısı nedeniyle tatilini yarıda kesti

İçişleri Bakanlığı, tatilini yarıda kesen Bakan Seehofer'in son günlerde işlenen ağır suçlar, şiddet olayları nedeniyle güvenlik kurumlarının üst düzey yetkilileriyle toplantı düzenleyeceğini duyurdu. Bakan Seehofer'in, Frankfurt'taki saldırıyla ilgili soruşturmanın ilk sonuçları hakkında da Salı günü basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bakan aynı zamanda Frankfurt saldırısı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekti, bu sonuçlanmadan kesin yargılara varmanın yanlış olacağına işaret etti.

Annesiyle birlikte hızlı trenin önüne itilen 8 yaşındaki çocuğun öldüğü saldırıyı, "en sert şekilde kınadığını" söyleyen Seehofer, "saldırganın yargıya hesap vermesi, hak ettiği cezayı alması için hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanları kullanacakları" sözünü verdi.

İten kişinin Eritreli olması göçmen karşıtı tartışmaları alevlendirdi, Federal İçişleri Bakanı Seehofer tatilini yarıda kesme kararı aldı.Frankfurt ana tren garında, Eritre vatandaşı olduğu açıklanan bir kişi tarafından hızlı trenin önüne itilen 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer tatilini yarıda kesti.

Frankfurt kentinin bulunduğu Hessen Eyaleti'nin Başbakanı Wolfgang Bouffier konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. "Frankfurt ana tren garından bir erkek çocuğun ölümü beni derinden sarstı" diyen Bouffier, olayın yetkili makamlar tarafından aydınlatılacağını kaydetti.

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann da sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı. Feldmann açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Şu ana kadar olay hakkında bildiklerimiz, Frankfurt'u temsil eden her şey ile çelişiyor. Biz Frankfurtlular omuz omuza verir, fedakarca insanlara yardım eder, zorda olanları kurtarırız, birbirimizin yanında oluruz… Tıpkı kentin üzerine bir gölgenin düştüğüne tanıklık ettiğimiz bugün olduğu gibi" sözlerini kaydetti.

Sosyal medyada tansiyon tırmandı

Frankfurt ana tren garında anne ve oğlunu hızlı trenin önüne iten, 8 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açan kişinin Eritre vatandaşı olduğunun açıklanması üzerine sosyal medyada aşırı sağcı çevreler ve sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) tarafından yapılan göçmen karşıtı paylaşımlar tartışmalara yol açtı.