Seehofer Türkiye ve Yunanistan'a gidiyor

Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına kaçak geçiş yapan sığınmacı sayısında son dönemde yaşanan artış üzerine Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere Ekim ayında Yunanistan ve Türkiye'ye gitmeyi planladığını açıkladı. "Bu çözmemiz gereken bir sorun" diyen Seehofer'a ziyaretinde Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden bir ekip eşlik edecek. Ziyaret öncesi, yeni sığınmacı akını karşısında yardımları kapsayan bir paket hazırlandığı belirtildi. Bu yardımların kışa dayanıklı kampların inşaası ve iltica prosedürlerinde destek gibi alanları içerdiği belirtiliyor.

Malta'da sığınmacı mesaisi

Seehofer, Akdeniz'de sığınmacılara yönelik düzenlenen kurtarma operasyonlarına karşı çıkan Avrupa Birliği ülkelerini de eleştirdi. Seehofer, "Bir içişleri bakanı olarak, boğulma tehdidi altındaki insanları kurtarmayı meşrulaştırmak zorunda olmak inanılmaz" ifadesini kullandı.

Horst Seehofer bu açıklamayı gazetecilere, İtalya ve Malta kıyılarına ulaşmak üzere tehlikeli bir deniz yolculuğuna çıkan sığınmacıları kurtarmaya yönelik operasyonların nasıl yürütüleceği konusunda Avrupa Birliği yetkililerini Malta'da bir araya getiren zirve sırasında yaptı.