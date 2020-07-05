Seehofer’den Çin uyarısı: Karışık tehditler geliyor

Seehofer'e göre Çin, Almanya'nın stratejik altyapı kuruluşları ile ilgileniyor.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çin'den gelen tehditlere karşı uyarılarda bulundu. Welt am Sonntag gazetesine konuşan Bakan, "Çin'in, yüzleşmemiz gereken karışık tehditleri ile karşı karşıyayız" diyerek, bu tehditlerden birinin "casusluk" olduğunu ifade etti. Seehofer, Çinlilerin Almanya'nın kritik önemdeki altyapı kuruluşları ile ilgilendiğini ve bunun da yeni İpek Yolu stratejisiyle paralellik gösterdiğini" belirtti.

İçişleri Bakanı, "Bir ülkenin uyguladığı karışık taktiklerden, askeri gücünün yanı sıra ekonomik baskı, propaganda ve hacker saldırılarını da kullandığının anlaşılabileceğini" belirtti. Korona krizinde Çin'in rekabet sistemi içinde kendi çıkarlarını en sert şekilde savunan ülkelerden biri olduğunun netleştiğini ifade eden Seehofer, salgının başında Pekin’in dünya kamuoyuyla oldukça sınırlı bir bilgi paylaşımı içinde olduğunu hatırlattı. Bakan Seehofer, bu ülkenin son zamanlarda virüsle mücadelesine ilişkin övgü toplamaya yönelik her şeyi yaptığını ve "yardımsever" konumunda olmak için dünyanın çeşitli yerlerine koruyucu malzeme gönderdiğini söyledi.