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Seehofer'den CSU'dan istifa haberlerine teyit

12.11.2018 14:56 | Son Güncelleme

Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer, partisi CSU'nun liderliğini bırakacağı yönündeki haberleri doğruladı.

Seehofer'den CSU'dan istifa haberlerine teyit

Ancak Seehofer, bakanlık koltuğunu bırakmayı düşünmediğini söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından İçişleri Bakanı Horst Seehofer de partisinin liderliğini bırakma kararı aldı.

Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) liderliğinden istifa edeceği yönünde çıkan haberlere ilişkin sessizliğini Saksonya eyaletinin Bautzen kasabasında bozan Seehofer, görevi bırakacağını doğruladı. Seehofer, istifanın tarihine ilişkin olarak ise görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Merkel liderliğindeki CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi CSU'nun başına geçecek yeni ismin partinin Ocak ayında yapılacak kongresinde belirlenebileceği belirtiliyor. Parti liderliği için Bavyera eyaletinin başbakanı Markus Söder'in ismi öne çıkıyor.

Bakanlık görevini koruyacak

İstifa kararına ilişkin yaptığı ilk açıklamada Seehofer, İçişleri Bakanlığı görevini bırakma planı olmadığının altını çizdi. Seehofer, "Bu kararım, İçişleri Bakanlığı görevimi hiçbir şekilde etkilemeyecek" dedi. Seehofer'in yasama dönemi sona ermeden İçişleri Bakanlığı görevinden de ayrılabileceği belirtilmişti.

69 yaşındaki Seehofer'in liderliğini yaptığı CSU, kalesi olarak görülen Bavyera'da geçtiğimiz ay yapılan seçimlerinde yüzde 10'un üzerinde oy kaybederek eyalet meclisindeki mutlak çoğunluğunu yitirmişti. Parti ayrıca 2017'deki seçimlerde kan kaybı yaşamış ve oylarının bir kısmını sağ popülist AfD'ye kaptırmıştı.

Seehofer'in istifa kararı, Alman siyasetinde çalkantılı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz ay Hessen'deki seçimlerin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel de CDU liderliğini bırakacağını açıklamış ve bunun başbakanlık koltuğunda son dönemi olduğunu duyurmuştu.

Merkel'in koalisyon ortağı Seehofer, özellikle sığınmacı krizi karşısında sert iltica politikaları izlenmesi için bastırarak, bir önceki koalisyon hükümetini dağılmanın eşiğine getirmişti. İltica politikasında yaşanan kriz, koalisyon ortaklarına olan desteğin azalmasına neden olmuştu.

Almanya'da Merkel liderliğindeki hükümet, 2017'deki seçimlerin ardından kardeş partiler CDU ve CSU'nun Sosyal Demokratlarla (SPD) yaptığı koalisyon ile kurulmuştu.

rtr,dpa/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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