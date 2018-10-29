Seehofer'den Merkel yorumu: Yazık oldu

..Üzüntü verici" olarak değerlendirdi.CSU Genel Başkanı Horst Seehofer Merkel'in CDU'nun genel başkanlığına tekrar aday olmaması kararını üzüntü verici olarak değerlendirdi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin genel başkanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'in partisinin genel başkanlığına yeniden aday olmayacağına ilişkin açıklamasını "üzüntü verici” olarak değerlendirdi. Seehofer "Açık bir şekilde söylüyorum: yazık oldu. Bazen tartıştık ancak her zaman karşılıklı saygıya dayanan güvenilir bir işbirliğimiz olmuştur” diye konuştu.

Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) Bavyera'daki kardeş partisi olan ve aynı zamanda hükümetteki koalisyon ortaklarından olan CSU'nun genel başkanı Seehofer sözlerini "neredeyse 30 yıl birlikte çalıştık, çok uzun verimli bir zaman oldu. Bu yüzden yaşadığım şeyleri hazmetmem için bir süre zamana ihtiyacım oluşunu anlayışla karşılarsınız. Bu acı bir durum” diyerek sürdürdü.

Bavyera ve Hessen eyalet seçimlerinde partisi ağır oy kaybeden Merkel Salı günü yapmış olduğu açıklamada Aralık ayında Hamburg'da yapılacak CDU kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Merkel, açıklamasında başbakanlık görevini 2021'e kadar sürdürmek istediğini ve bu tarihten sonra herhangi bir makama aday olmayacağını ifade etti.