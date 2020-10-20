Seehofer'den poliste ırkçılık araştırmasına onay

Ancak Bakan araştırma için ek bir şart getirdi.Almanya'da polis teşkilatında ırkçılığı ele alan bilimsel bir araştırma yürütülmesine uzun süredir itiraz eden İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in geri adım attığı bildirildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Angela Merkel, Başbakan Yardımcısı, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında bugün yapılan toplantıda taraflar uzlaşma sağlamayı başardı.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Seehofer'in, ırkçılık araştırması yapılırken polis memurlarının karşı karşıya kaldıkları zorlukların da araştırma konusu edilmesini istedi. Taraflar arasında sağlanan uzlaşmaya göre, özel olarak poliste ırkçılığı ele alan bir araştırma yerine polislerin günlük tecrübelerini ele alan geniş kapsamlı bir araştırmada hem polise yönelik nefret söylemi ve şiddet hem de polisler arasında ırkçılık, aşırıcılık ve antisemitizm eğilimleri incelenecek.

Almanya'da birçok eyalette polis teşkilatında aşırı sağcı sanal sohbet (chat) gruplarının kurulduğunun ortaya çıkması sonrası koalisyon ortağı SPD polis teşkilatında ırkçılığı ele alan bir araştırma yapılmasını istemişti. Ancak İçişleri Bakanı Seehofer, ırkçılık fenomeni incelenirken sadece polis teşkilatına odaklanılmasının yanlış olduğunu savunmuştu. Bakan, bu şekilde tüm polislerin zan altında bırakılacağını öne sürmüştü.

Araştırma ile ilgili iç yazışmada, "Polislerimiz tecrübeleri ile yalnız bırakılamazlar. Aşırıcılık, ırkçılık ve antisemitizme hoşgörü yok" ifadeleri yer aldı. Araştırma ile bu hedefe ne şekilde ulaşılabileceğinin incelenmesi hedefleniyor.

dpa,DW / BÖ,ET

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