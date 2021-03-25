Şef Ebru Baybara Demir kimdir? Şef Ebru Baybara Demir kaç yaşında?

Şef Ebru Baybara Demir, böylece Mardin’in ilk turistlik işletmesi ve aynı zamanda bölgenin ilk ve tek şef restoranı olma özelliği taşıyan “Cercis Murat Konağı”nı hayata geçirmiştir. Cercis Murat Konağı; Ebru Baybara Demir ve beraberindeki 21 kadın ile geleceğe dair cesaretin birleşme noktası haline geldi.

ŞEF EBRU BAYBARA DEMİR KİMDİR? 1976 yılında Mardinli bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Edirne’de dünyaya geldi, çocukluğu ve gençliği İstanbul’da geçti. 1998’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm Rehberlik Bölümü’nden mezun oldu ve gönlünü turizme verdi. 1997-1999 yılları arasında Istanbul Rehberler Odası ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği’nin Genel Sekreterliği görevini yürüttü.1999 değişimlerin yılı oldu. Ebru, sadece 3 yıldızlı bir oteli ve küçük bir lokantası dışında hiçbir turizm işletmesi olmayan Mardin’e yerleşti.

Ebru Baybara Demir, yerel yönetimler ve bakanlıkların yanı sıra çeşitli uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör girişimcilerinin de desteğini alarak, Mardin ve çevresinde halkın doğrudan ekonomik dönüşüme katkı sağladığı pek çok alanda projeler hayata geçirdi. Projelerini anlatmak ve geleneksel yemek sunumlarını yapmak üzere, yetiştirdiği öğrencileriyle birlikte Türkiye’nin farklı noktalarından, Avrupa ve Amerika’dan davetler alan, gerçek ürün ve gerçek hayatların peşinde koşan bir sosyal girişimci ve şef olan Ebru Baybara Demir, evli ve üç çocuk annesidir.

EBRU BAYBARA DEMİR BAŞARILARI 2018 – Yves Rocher Vakfı’nın düzenlediği Toprağın Kadınları yarışmasında Türkiye’de ödülün sahibi oldu. 2018 – Tarım ve Orman Başkanlığı tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni’nde “Kırsalda Kadın İstihdamına Katkı Sağlama Alanında” ödüle layık görüldü. 2018 – Basque Culinary World Prize’da, “Topraktan Tabağa Projesi” ile 30 farklı ülkeden 140 aday arasından ikinci kez en iyi 10 şef arasına giren tek Türk şef oldu. 2017 – dünyanın en prestijli mutfak yarışması olan Basque Culinary World Prize 2017’de, ‘Harran Gastronomi Okulu Projesi’ ile 30 farklı ülkeden 110 aday arasından en iyi 10 şef arasına giren ilk Türk şef oldu. 2017 – Fransız Okulu Saint Pulcherie öğrencileri tarafından yapılan bir araştırmadan sonra, Suriyeli mülteci kadınlara istihdam projelerinden dolayı “Başarı Ağacı” ödülüne layık görüldü. 2017 – Çaba Derneği tarafından verilen “Türkiye’nin Geleceğe İz Bırakan Kadını” ödülünü kazandı. 2012 – Mardin’in başarı öyküsü Japon TV kanalı NHK tarafından belgesel olarak çekildi ve Japonya’da yayınlandı. 2011 – Garanti Bankası, Ekonomist Dergisi ve KAGİDER tarafından verilen “Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimciler Ödülü”nü kazandı. 2007 – Cercis Murat Konağı ile Kent State Üniversitesi’nin düzenlediği “Dünyanın Kadın Liderleri ve Sürdürülebilir Projeler” de en iyi üç proje arasına girdi. 2007 – Milliyet gazetesi ve Ernst&Young tarafından verilen “Türkiye’nin Sosyal Girişimcisi Ödülü”nü kazandı. 2001 – Dünya Gazetesi tarafından verilen “Türkiye’nin Başarılı Kadını Ödülü”nü kazandı.