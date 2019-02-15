Şef Gökmen ve piyanist Onay CSO sahnesinde

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, duayen şef Devlet Sanatçısı Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile bu akşam konser verecek.
AA muhabirine konsere ilişkin bilgi veren piyanist Onay, müzikle sevgiyi paylaşacaklarını belirterek "Müzik kalpten kalbe giden bir sevgi yolu. Müzik insanlara huzur, güzel duygular, coşku da veriyor, diğer taraftan acılarını hafifletmeye yardımcı oluyor. Müthiş bir evrensel sanat dalı. Ne dil ne din ne memleket hiçbir fark gözetmeden her nota, herkesin kalbinde taht kurabiliyor." dedi.
Gülsin Onay, büyük bestecilerden müzikseverlere miras kalan olağanüstü eserlerin bazılarının 300, bazılarının 400, kimisinin ise 10 senelik bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek bu geçmişin tarih boyunca insanlığın yakın dostunun müzik olmasının işareti olduğunu söyledi.
Onay, CSO ile konser vermekten ve bu orkestranın solisti olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Konserde, 19. yüzyıl romantik dönemin başyapıtlarından Edvard Grieg'in piyano konçertosunu seslendireceğini belirten Onay, bu eseri CSO'nun özellikle istediğini vurguladı. Onay, Norveçli besteci Grieg'in en ünlü eserlerinden olan konçertonun, piyano konçertoları arasında da en bilinenlerden olduğunu aktardı.
- Yalın, sade bir dilde eser: Requiem
CSO Genel Müzik Direktörü Şef Rengin Gökmen, uluslararası alanda birçok başarıya imza atan Gülsin Onay ile aynı sahneyi paylaşacakları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.
Gökmen, "Gülsin Onay'ın orkestramızla birlikteliği çok uzun yıllara dayanıyor. Bu bakımdan orkestra her zaman Gülsin Onay ile çalmaktan mutluluk duymuştur. Benimse kendisiyle özel dostluğum var. Birçok orkestra ve birçok konserde olağanüstü güzel seslendirişlerimiz anılarımın en güzel sayfalarını süslüyor. Bu akşam o günlerden biri olacak." ifadesini kullandı.
Konserin birinci bölümünde Gülsin Onay'ın eser seslendireceğini, ikinci bölümde ise Gabriel Faure'nin CSO'da ilk kez seslendirilecek "Requiem" eserini sunacaklarını belirten Gökmen, şöyle devam etti:
"Bu çok ünlü bir eser. Fransız bestecisi Gabriel Faure, 19 yüzyıl sonlarında yaşadı. Çok sade, dingin ve basit elementlerle müzik yapmayı kendine ilke edinmiş bir besteci. Fransa'da Alman romantizmine, müzikte son derece fazla armoni yoğunluğuna ve orkestraların büyüklüğüne karşı orkestraları küçülterek yalın, sade bir dille izleyiciye seslenme çabasını görüyoruz bu eserde."
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosunun da ağırlıklı olarak görev alacağını belirten Gökmen, "Koronun başarının arkasında şefleri Burak Onur Erdem, piyanist Filiz Balkız ve eğitmenleri yer alıyor. İzleyiciler, başarılı bir seslendirme dinleyecekler." dedi.
- Koro ve orkestra bir arada
Konserde, Requiem eserinin solo partilerini Antalya Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bariton Arda Aktar yorumlayacak.
Koro Şefi Burak Onur Erdem yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu da bu büyük koro eserine ses verecek.
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