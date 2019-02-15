Şef Gökmen ve piyanist Onay CSO sahnesinde

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, duayen şef Devlet Sanatçısı Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile bu akşam konser verecek.

AA muhabirine konsere ilişkin bilgi veren piyanist Onay, müzikle sevgiyi paylaşacaklarını belirterek "Müzik kalpten kalbe giden bir sevgi yolu. Müzik insanlara huzur, güzel duygular, coşku da veriyor, diğer taraftan acılarını hafifletmeye yardımcı oluyor. Müthiş bir evrensel sanat dalı. Ne dil ne din ne memleket hiçbir fark gözetmeden her nota, herkesin kalbinde taht kurabiliyor." dedi.

Gülsin Onay, büyük bestecilerden müzikseverlere miras kalan olağanüstü eserlerin bazılarının 300, bazılarının 400, kimisinin ise 10 senelik bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek bu geçmişin tarih boyunca insanlığın yakın dostunun müzik olmasının işareti olduğunu söyledi.

Onay, CSO ile konser vermekten ve bu orkestranın solisti olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Konserde, 19. yüzyıl romantik dönemin başyapıtlarından Edvard Grieg'in piyano konçertosunu seslendireceğini belirten Onay, bu eseri CSO'nun özellikle istediğini vurguladı. Onay, Norveçli besteci Grieg'in en ünlü eserlerinden olan konçertonun, piyano konçertoları arasında da en bilinenlerden olduğunu aktardı.