Sefa Doğanay çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, kanalında yaptığı pek çok programa katılan yarışmacıları ünlü etti. Adeta kimin elinden tutsa o isim ünlü oldu.

Onlardan biri de Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olarak adını geniş kitleleren duyuran ve son dönem yaptığı Canan Karatay taklitleriyle gündemde olan Sefa Doğanay.