HABER

Sefaköy Beşyol’da trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 23:53 | Son Güncelleme

Sefaköy Beşyol’da trafik kazası meydana geldi.

Sefaköy Beşyol’da trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attıMarket sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı
Düğünde ’pes’ dedirten hırsızlıkDüğünde ’pes’ dedirten hırsızlık
Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıKahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti, otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.