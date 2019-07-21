Sefaköy Beşyol’da trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sefak\u00f6y Be\u015fyol\u2019da trafik kazas\u0131 meydana geldi. Kazada \u00e7ok say\u0131da ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken olay yerine itfaiye, polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.Market sahibi yakalad\u0131\u011f\u0131 h\u0131rs\u0131zlara sopa ile dayak att\u0131D\u00fc\u011f\u00fcnde \u2019pes\u2019 dedirten h\u0131rs\u0131zl\u0131kKahramanmara\u015f\u2019ta elektrikli bisiklet ile otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 3 yaral\u0131
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