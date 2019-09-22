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Sefaköy D-100 Karayolunda otomobil panelvana çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMCE'de D-100 Sefaköy Mevkii'nde iddiaya göre süratli şekilde yol alan bir otomobil orta şeritteki panelvana arkadan çarptı.

Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMCE'de D-100 Sefaköy Mevkii'nde iddiaya göre süratli şekilde yol alan bir otomobil orta şeritteki panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvandaki sürücü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Kaza, D-100 Sefaköy Mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, İbrahim İşçi kontrolündeki 34 ADL 558 plakalı lüks otomobil süratli bir şekilde sol şeritte seyrederken, Ercan Purut kontrolündeki 34 ER 0769 plakalı panelvana arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonucu Ercan Purut, aracının içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüyü aracın içinden çıkarmak için itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Ercan Purut, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan İbrahim İşçi ise ayakta tedavi edildi. Kaza sonucu trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayı gören taksi şoförü Hasan Hükümdar, "Minibüs sağ taraftan gidiyordu diğer otomobil sol taraftan geliyordu. Canlı olarak izledim, otomobil minibüse vurunca otomobil kendisini attı" dedi.

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Sefaköy D-100 Karayolunda otomobil panelvana çarptı: 2 yaralıSefaköy D-100 Karayolunda otomobil panelvana çarptı: 2 yaralı
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