Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Otobüste yükselen alevlere vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sefak\u00f6y E-5 \u00fczerinde seyir halindeki bir otob\u00fcs alev ald\u0131. Otob\u00fcste y\u00fckselen alevlere vatanda\u015flar yang\u0131n t\u00fcpleriyle m\u00fcdahale etti. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.\u0130\u015fte Uber'in yeni taksisi! G\u00f6ren hayran kal\u0131yorPen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131\u2019nda 118 ma\u011fara ve s\u0131\u011f\u0131nak imha edildiOtoyolda otomobili durduruldu, uyu\u015fturucu haplarla yakaland\u0131
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