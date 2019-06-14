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Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Otobüste yükselen alevlere vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 12:34 | Son Güncelleme

Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev aldı.

Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Otobüste yükselen alevlere vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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