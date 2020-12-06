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  4. Sefaköy E-5 yan yolda lastiği patladığı iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin devrilen aracı kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sefaköy E-5 yan yolda lastiği patladığı iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin devrilen aracı kurtarma çalışmaları devam ediyor

06.12.2020 09:10 | Son Güncelleme:
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Sefaköy E-5 yan yolda lastiği patladığı iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) devrildi.

Sefaköy E-5 yan yolda lastiği patladığı iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin devrilen aracı kurtarma çalışmaları devam ediyor

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