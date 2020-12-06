Sefaköy E-5 yan yolda lastiği patladığı iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin devrilen aracı kurtarma çalışmaları devam ediyor