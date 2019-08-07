SEFAKÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN (1)

Haber -Kamera: Cengiz Yılmaz/ İstanbul (DHA)

Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın için olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

