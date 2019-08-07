SEFAKÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN (1)

Haber -Kamera: Cengiz Y\u0131lmaz\/ \u0130stanbul (DHA)\nSefak\u00f6y'de bulunan bir at\u0131k deposunda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Dumanlar\u0131n y\u00fckseldi\u011fi yang\u0131n i\u00e7in olay yerinde \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-------------\n-Yang\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar bile \u015fa\u015f\u0131rd\u0131! K\u00f6pekleri pi\u015firip yiyorlarm\u0131\u015fBitlis'te 'Dikkat sizden notlar\u0131 bizden' projesinde \u00f6\u011frenciler \u00f6d\u00fcllendirildiTa\u015f Mektep restorasyonu 3 ay aradan sonra yeniden ba\u015flayacak
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