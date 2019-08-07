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Sefaköy'de atık deposunda yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

SEFAKÖY'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı.

Sefaköy'de atık deposunda yangın (1)

Cengiz YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)-SEFAKÖY'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın için olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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