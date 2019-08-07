Sefaköy'de atık deposunda yangın (1)

Cengiz YILMAZ\/\u0130STANBUL,(DHA)-SEFAK\u00d6Y'de bulunan bir at\u0131k deposunda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Dumanlar\u0131n y\u00fckseldi\u011fi yang\u0131n i\u00e7in olay yerinde \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.\n(FOTO\u011eRAF)PARTNERBu ad\u0131mlar\u0131 atmak hayat kalitenizi y\u00fckseltecek \u00dcnl\u00fc tatil beldesindeki yang\u0131n b\u00fcy\u00fcyor!Bitlis'te 'Dikkat sizden notlar\u0131 bizden' projesinde \u00f6\u011frenciler \u00f6d\u00fcllendirildi
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