SEFAKÖY'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA TERÖR ESTİREN 6 MAGANDA TUTUKLANDI (1) 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL

D100 Karayolu Sefaköy mevkisindeki düğün konvoyunda lüks otomobillerle yol keserek meşalelerle ortalığı dumana boğan, tabancalarla ateş açan ve abartı egzoz ile siren çalarak terör estiren 8 magandadan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi mahkeme tarafından serbest bırıldı. 1 kişinin de emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

