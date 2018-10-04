SEFAKÖY'DE FABRİKA YANGINI 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de bulunan bir kumaş fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmaları yaparak yangını söndürdü

Küçükçekmece Tahsin Tekoğlu Caddesi'nde sabah 10.00 sıralarında bir kumaş fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçeşehir ve Avcılar'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler fabrikanın bacasında çıkan yangını kontrol altına aldı. Kontrolün sağlanmasının ardından olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

DHA'ya konuşan Murat Karaca isimli görgü tanığı, “Yangın başladığı sırada yan tarafta bulunan fabrikanın çatısında çalışıyorduk. Daha sonra fabrikanın çatısında alevleri fark ettik. Ardından yoğun bir şekilde dumanlar çıktı. Alevler daha sonra fabrikanın diğer bacasına sıçradı bizim olduğumuz yere kadar geldi alevler. Sonra hemen indik bulunduğumuz yerden. Aşağıya indiğimizde 5 dakika sonra itfaiye ekipleri geldi. Zaten tahliyeler de yapılmıştı. İçeride yaklaşık 60 -70 kişi vardı. Fabrikanın kolay bir çıkışı var, o yüzden kısa sürede tahliyeyi yaptılar. Yangın büyük ihtimalle, kumaşları kuruttukları makine kurutma sırasında yüksek ısı yayar. Bu sırada elyaflar tutuşmuş olabilir" dedi.

Görüntü dökümü

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-Yangından alevli görüntüler

-Yanan fabrika

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

-Görgü tanığı ile röportaj

04.10.2018 - 10.44 Haber Kodu : 181004036

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04.10.2018 - 11.11 Haber Kodu : 181004049

04.10.2018 - 11.13 Haber Kodu : 181004051

