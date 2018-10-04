HABER

SEFAKÖY'DE FABRİKA YANGINI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ-İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de bulunan bir kumaş fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ-İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de bulunan bir kumaş fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmaları yaparak yangını söndürdü
Küçükçekmece Tahsin Tekoğlu Caddesi'nde sabah 10.00 sıralarında bir kumaş fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçeşehir ve Avcılar'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler fabrikanın bacasında çıkan yangını kontrol altına aldı. Kontrolün sağlanmasının ardından olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.
DHA'ya konuşan Murat Karaca isimli görgü tanığı, “Yangın başladığı sırada yan tarafta bulunan fabrikanın çatısında çalışıyorduk. Daha sonra fabrikanın çatısında alevleri fark ettik. Ardından yoğun bir şekilde dumanlar çıktı. Alevler daha sonra fabrikanın diğer bacasına sıçradı bizim olduğumuz yere kadar geldi alevler. Sonra hemen indik bulunduğumuz yerden. Aşağıya indiğimizde 5 dakika sonra itfaiye ekipleri geldi. Zaten tahliyeler de yapılmıştı. İçeride yaklaşık 60 -70 kişi vardı. Fabrikanın kolay bir çıkışı var, o yüzden kısa sürede tahliyeyi yaptılar. Yangın büyük ihtimalle, kumaşları kuruttukları makine kurutma sırasında yüksek ısı yayar. Bu sırada elyaflar tutuşmuş olabilir" dedi.

Görüntü dökümü
---------------------
-Yangından alevli görüntüler
-Yanan fabrika
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Genel ve detaylar
-Görgü tanığı ile röportaj

04.10.2018 - 10.44 Haber Kodu : 181004036
04.10.2018 - 10.58 Haber Kodu : 181004044
04.10.2018 - 11.11 Haber Kodu : 181004049
04.10.2018 - 11.13 Haber Kodu : 181004051

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Şehidin doğduğu sokağa adı verildi, 4 aydır tabela konulmadıŞehidin doğduğu sokağa adı verildi, 4 aydır tabela konulmadı
Sarıyer'de korkunç olay: 2 kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar Sarıyer'de korkunç olay: 2 kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

İstanbul'da iki kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar

İstanbul'da iki kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar

Küçükçekmece'de polisten kaçan araç vatandaşların arasına daldı!

Küçükçekmece'de polisten kaçan araç vatandaşların arasına daldı!

Dünyaca ünlü fenomenler İstanbul'u tanıtmaya geliyor

Dünyaca ünlü fenomenler İstanbul'u tanıtmaya geliyor

Murat Bardakçı açıkladı: Fatih Altaylı'nın 'Atatürk Galatasaraylı' belgesi sahte çıktı

Murat Bardakçı açıkladı: Fatih Altaylı'nın 'Atatürk Galatasaraylı' belgesi sahte çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.