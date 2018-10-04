Sefaköy'de fabrika yangını (2)

Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.
İstanbul'daki fuhuş operasyonunda şaşırtan görüntü: 8 aylık hamile
Aynı kadına aşık olunca... Sonu feci bitti
'Askeri harekat' açıklaması, Son nokta kondu!
Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı
Genç kızlara kabusu yaşattı! Dövmesi ele verdi
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum