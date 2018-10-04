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Sefaköy'de fabrika yangını (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:36 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı.

Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.

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