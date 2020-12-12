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Sefaköy’de tır metrobüs bariyerlerini biçti, faciadan dönüldü

12.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerin adeta biçti.

Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerin adeta biçti. Yaklaşık 100 metre sürüklenen tır E-5 karayolunda yatay şekilde durabildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolların boş olmasıyla olası bir faciadan dönülen kaza sonrasında E-5 karayolunda Topkapı istikametine trafik tamamen durdu.
Kaza Küçükçekmece Sefaköy E-5 karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki 21 AU 521 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek metrobüs bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır yaklaşık 100 metre bariyerleri biçerek ilerledi. Sürücüsünün direksiyonu çevirmesiyle yolun diğer tarafındaki bariyerlere doğru dönene tır E-5 karayoluna yatay şekilde durabildi.

Yoldaki asfalt parçalandı
Feci kazada yoldaki asfaltlarında dağılarak büyük parçalar halinde koptuğu görüldü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tırda sıkışan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yolların boş olmasıyla faciadan dönüldü
Tırın yatay şekilde yolda durmasıyla E-5 karayolunda Topkapı istikametine trafik tamamen durdu. Yan yoldan tek şeritte trafiğini akşını sağlamaya çalışan ekipler araçları sahil yoluna doğru yönlendirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda az araç olmasıyla olası bir faciadan dönülen kazaya ilişkin incelme başlatıldı.

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