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Sefaköy'de yol kapatıp havaya ateş açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

  SEFAKÖY'de  geldikleri motosiklet ve otomobillerle yol kapatıp meşale yaktıktan sonra tabancayla havaya ateş açan gençler ortalığı birbirine kattı.

Sefaköy'de yol kapatıp havaya ateş açtılar

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) SEFAKÖY'de geldikleri motosiklet ve otomobillerle yol kapatıp meşale yaktıktan sonra tabancayla havaya ateş açan gençler ortalığı birbirine kattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Caddesi üzerinde yaşandı. Motosiklet ve otomobilleriyle konvoya halinde caddeye gelerek duran gençler, yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen gençler, meşaleler yaktı ve ellerindeki tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Araçlarına abartı egzoz takarak aşırı gürültü de yapan gençlerin ortalığı birbirine kattığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Sefaköy'de yol kapatıp havaya ateş açtılarSefaköy'de yol kapatıp havaya ateş açtılarSefaköy'de yol kapatıp havaya ateş açtılar

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